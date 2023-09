Serie C, tanta noia al "Veneziani": reti bianche tra Monopoli e Catania

Reti bianche al "Veneziani" di Monopoli tra i padroni di casa e il Catania. La sfida, valida per la quarta giornata di campionato, si gioca in infrasettimanale. Le due squadre non si fanno male, dando vita ad una gara soporifera con pochi spunti offensivi, visti soprattutto nel primo tempo. I rossazzurri salgono a quota 4 punti in classifica con una partita da recuperare (con il Brindisi), mentre la squadra di Tomei accoglie con favore il pareggio per provare a costruire certezze per il futuro.

Il Monopoli sceglie il 4-2-3-1 per affrontare una delle big del girone C. Perina a difesa dei pali con Cargnelutti e Ferrini centrali del pacchetto arretrato, Fazio e De Santis sugli esterni; tandem De Risio-Vassallo in mediana mentre in trequarti operano Borello, Starita e D'Agostino; Spalluto di punta. Luca Tabbiani cambia poco rispetto alla vittoria casalinga col Picerno. Livieri in porta, Bouah e Mazzotta sulle corsie difensive, centrali Curado e Silvestri; a centrocampo terzetto Zammarini-Ladinetti-Rocca; tridente confermato con Chiricò a destra, Marsura a sinistra e Di Carmine riferimento centrale.

Gara bloccata nel primo tempo, con il Monopoli più in palla e intento a giocare, Catania alla ricerca delle fiammate dei calciatori più tecnici. Dopo 8 minuti dal calcio di avvio pericolo per i rossazzurri che rischiano l'autogoal su un'azione d'angolo avversaria: la palla lambisce la traversa. Bel tentativo di Spalluto al 24' ma Livieri c'è e para. Quattro minuti dopo ci prova il Catania con Silvestri su piazzato di Chiricò. Nulla di fatto. Al 31' D'Agostino mette i brividi al Catania: tiro a giro dal limite e palla di poco a lato. L'azione clou del primo tempo è del Catania, verticalizzazione fulminea per Di Carmine che calcia di prima dopo l'intelligente ingresso in area: parata eccezionale di Perina che evita la capitolazione ai suoi.

Nelle prime battute della ripresa mister Tomei deve rinunciare a De Risio per infortunio, al suo posto in campo Hamlili. Intanto la partita non decolla e resta incanalata in un equilibrio difficile da sbloccare. A differenza della prima frazione, nel secondo tempo di occasioni vere non se ne vedono per larghi tratti. I due allenatori provano a cambiare le sorti del match tramite la classica girandola di cambi. Il Monopoli da l'idea di essere più in partita e fisicamente più in salute. Rossazzurri dal canto loro alla ricerca di un colpo da parte di uno dei suoi calciatori con maggiore classe. Ma non succede assolutamente nulla, l'equilibrio regna sovrano fino alla fine. Da segnalare nel finale l'espulsione di Cargnelutti per un fallo su Zammarini lanciato in ripartenza.

MONOPOLI-CATANIA 0-0

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina 6.5; Fazio 6, Cargnelutti 5.5, Ferrini 6, De Santis 6 (dal 79' Peschetola 6); De Risio 6 (dal 51' Hamlili 6), Vassallo 6 (dal 63' Iaccarino 6); Borello 6.5, Starita 6.5, D'Agostino 6 (dal 78' Di Benedetto 6) ; Spalluto 6. A disp.: Alloj, Bosit, Sorgente, Angileri, Fornasier, Santaniello, Cristallo, Piarulli, Simone, Mazzotta M. All. Tomei 6

CATANIA (4-3-3): Livieri 6.5; Bouah 5.5 (dal 64' Castellini 6), Curado 6.5, Silvestri 6, Mazzotta A. 6; Zammarini 5.5, Ladinetti 5 (dal 64' Quaini 6), Rocca 5.5 (dal minuto 86' Deli sv); Chiricò 5.5, Di Carmine 5.5 (dal 78' Sarao sv), Marsura 6 (dal 78' Bocic sv). A disp.: Bethers, Torrisi, Maffei, De Luca. All. Tabbiani 6

ARBITRO: Gianluca Grasso (Ariano Irpino)

ASSISTENTI: Marco Sicurello (Seregno) e Michele Rispoli (Locri)

QUARTO UFFICIALE: Edoardo Manedo Mazzoni (Prato)

AMMONITI: Borello, Rocca, Hamlili, Ferrini, De Santis, Silvestri

NOTE

Espulso al 92' Cargnelutti

Angoli: 5-5

Recupero: 1'-5'