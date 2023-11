Il Catania vince a Giugliano e Lucarelli gode: decide Di Carmine (0-1)

Catania gode, il ritorno alle falde dell'Etna sembra aver portato quella sterzata tanto desiderata dalla piazza rossazzurra. Gli etnei riescono a portare a casa l'intera posta dopo un match, quello con il Giugliano, molto intenso e difficile. La decide Samuel Di Carmine (0-1) all'80' con un tap-in da pochi passi su azione d'angolo. Piazzati ancora determinanti. Squadra compatta, attenta in difesa e determinata a lottare per i circa 500 tifosi presenti in trasferta e per tutti quelli incollati alla televisione per seguire i propri beniamini.

Padroni di casa in campo con il 4-3-3. In porta c'è Russo con Berman e Caldore centrali difensivi coadiuvati dagli esterni Menna e Yabre; in mezzo al campo operano Giorgione, Vogiatis e De Rosa; tridente offensivo formato da Ciuferri, Salvemini e Oviszach. Cristiano Lucarelli sceglie il 4-2-3-1. Bethers tra i pali; completano la difesa gli esterni Bouah e Castellini oltre ai centrali Lorenzini e Curado; diga mediana con Zammarini e Quaini; terzetto Chiricò, Rocca e Marsura alle spalle dell'unica punta Di Carmine. Solo due cambi rispetto alla vittoria con la Turris: in difesa dentro Lorenzini e Castellini, out Silvestri e Mazzotta.

Primi minuti di studio tra le due squadre che cercano di prendere subito le misure. Al 13' pericolosissimo Oviszach che da fuori area tira con una conclusione a giro insidiosa, deviata in corner da Bouah: palla di un soffio alta sopra la traversa. Catania vicino al gol al 21' con il colpo di testa di Rocca, servito su rimessa laterale da Bouah, ma la risposta di Russo è strepitosa: dice di no al centrocampista rossazzurro e chiude la saracinesca. Partita vivace, i padroni di casa sono ben organizzati e cercano di colpire gli avversari con lanci illuminanti dal centrocampo per gli attaccanti, dal canto loro gli etnei cercando di stare in partita organizzando le migliori giocate per cercare di arrivare al tiro. Al 35' ci prova Chiricò che per poco non sorprende l'estremo difensore del Giugliano. Pallone fuori, nulla di fatto. Grande equilibrio sul rettangolo verde del "De Cristofaro". Proteste del Catania per un presunto fallo da rigore non concesso dal direttore di gara al 41': un attaccante rossazzurro finisce rovinosamente a terra ma per Dario Di Francesco non ci sono gli estremi per la massima punizione. La frazione si chiude senza ulteriori sussulti degni di nota dopo 1' di recupero.

La ripresa si apre con le due squadre ancora molto applicate tatticamente. Prima chance per il Giugliano al 47', ma il bel lancio su Salvemini dalla trequarti non sortisce gli effetti sperati. Giugliano più intraprendente, i rossazzurri chiudono gli spazi e cercano, anche se disordinatamente, di ripartire. Passano i minuti e la verve delle due squadre, apprezzata nei primi 45', va scemando: match che si fa spigoloso, si gioca in maniera spezzettata, in attesa - probabilmente - che anche i cambi possano incidere sull'inerzia della sfida. Crescono gli ospiti intorno al 60'. Chiricò può giocare alcuni palloni importanti su errori avversari, ma manca la giocata illuminante in zona gol. Al 70' colpo di testa di Marsura che finisce fuori di poco, alla destra di Russo che avrebbe potuto fare poco se l'attaccante avesse centrato lo specchio da posizione ghiotta. Pochi minuti prima Bertotto aveva chiamato le prime sostituzioni: in campo Berardocco e De Sena, out De Rosa e Oviszach. Il Catania manda in campo De Luca al posto di Rocca al 77'. Tre minuti più tardi il gol etneo: Chiricò batte un calcio d'angolo, sfera verso Curado che viene atterrato, nello sviluppo dell'azione ci pensa Di Carmine a mettere dentro da due passi la rete dello 0-1. Finale accesissimo, i padroni di casa cercano di pervenire al pareggio, il Catania difende con ordine e compattezza. Dalla panchina fanno il loro ingresso sul rettangolo di gioco pure Silvestri e Zanellato, fuori Chiricò e Marsura. De Luca ci prova dalla distanza all'89' non centrando la porta, poco dopo - appena subentrato - anche Dubickas potrebbe andare a segno, anche in questo caso la fortuna non sorride al calciatore. Dopo 6' di recupero il triplice fischio finale premia i siciliani che ottengono la seconda vittoria consecutiva con Lucarelli in panchina.

GIUGLIANO-CATANIA 0-1 80' Di Carmine

GIUGLIANO (4-3-3): Russo 6; Menna 6 (73' Di Dio 6), Berman 6, Caldore 6, Yabre 6; Giorgione 6, Vogiatis 6 (82' Bernardotto), De Rosa 6 (67' Berardocco 6); Ciuferri 6, Salvemini 6, Oviszach 6 (67' De Sena 6).

A disp.: Baldi, Coprean, Scognamiglio, Oyewale, Zullo, Rondinella, De Francesco, Eyango, Aruta, Sorrentino, Nocciolini. All.: Bertotto 6

CATANIA (4-2-3-1): Bethers 6; Bouah 6, Lorenzini 6.5, Curado 6.5, Castellini 6; Zammarini 6, Quaini 6; Chiricò 6 (83' Silvestri 6), Rocca 6 (77' De Luca 6), Marsura 5.5 (82' Zanellato 6); Di Carmine 7 (91' Dubickas sv).

A disp.: Livieri, Mazzotta, Rapisarda, Maffei, Deli, Chiarella, Bocic, Sarao. All.: Lucarelli 7

ARBITRO: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2) e Francesco Collu (Oristano)

Quarto ufficiale: Michele Pasculli di Como

AMMONITI: Castellini, De Rosa, Di Carmine, Berman, Lorenzini, Sarao

NOTE

Angoli: 8-8

Recupero: 1'-6'