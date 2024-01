Futsal, strepitosa Meta Catania: vittoria contro Feldi Eboli

Una super vittoria, un successo che conferma ancora una volta la bontà di una stagione tutta da vivere per la Meta Catania. Bestia nera dei campioni d'Italia della Feldi Eboli e amaro boccone da digerire per l'ex coach etneo Samperi sconfitto anche in casa dopo il 4-2 dell'andata.

Bella, entusiasmante e mai scontata la gara tra Feldi Eboli e Meta Catania. Voglia di primeggiare da parte di ambedue le formazioni e soprattutto ricerca di riscatto, dopo la batosta dell'andata, per la Feldi Eboli. Samperi e Juanra giocano anche in panchina una gara appesa al centimetro con cambi mirati, attenzione massima e pressione sul portatore avversario. Meta Catania che rinuncia a Bocao, fermato ai box, e soprattutto deve gesture le non perfette condizioni di Anderson e Carmelo Musumeci. Di necessità virtù per l'allenatore etneo, ma applicazione e sacrificio da parte di tutto il roster con Turmena, Podda, Pulvirenti e Dian Luka ad alzare i giri del motore. Parate e interventi a chiudere le proprie porte per Dal Cin da un lato e Timm in casa Meta Catania. Solidità ed equilibrio di gara smontate solo a 5 minuti dalla fine del primo tempo: è ancora una volta il sempre ispirato Michele Podda. Ancora lui, il numero due della Meta Catania trova lo spazio giusto, firmando l'ennesima rete di una stagione pazzesca, decima perla stagionale in campionato. Effimero, però, il vantaggio perchè appena 15 secondi dopo, sul capovolgimento di fronte, i padroni di casa pescano il jolly con Patias, perfetto nel timbrare la rete del pareggio: 1-1.

Gara appesa ad un filo e nella ripresa stesso termometro con la temperatura dell'equilibrio abbassata solo dalla perla di Dian Luka che riapre le danze dopo appena tre minuti grazie ad un gol che riporta in vantaggio Catania. La Meta pressa e fiuta il colpo gobbo, ma spreca tante situazioni sotto la porta di Dal Cin. Clamorosa occasione per i rossazzurri con Salamone che ha sui piedi la palla del tris, ma il numero otto italo-brasiliano spreca tutto solo davanti alla porta. Juanra chiede gli straordinari a Raul Rocha là davanti e il brasiliano mostra muscoli e presenza.

Partita bellissima e impreziosita prima dal pareggio della Feldi Eboli che reagisce e trova il 2-2 con Galliani, ma Turmena non ci sta, nuovo strappo di forza della Meta Catania. Azione stupenda degli uomini di Juanra e super gol proprio di Turmena che firma il 2-3 continuando a mantenere la palma di bomber della squadra. Impietosa, cinica e spettacolare la Meta Catania preme sull'acceleratore e sigla la quarta rete, con Dian Luka che buca Dal Cin portando la squadra dell'elefante sul 2-4 a metà della ripresa. La Feldi Eboli non molla e prova a rientrare in partita ma Timm si supera chiudendo la propria porta. Di contro Podda per due volte ha sul suo piede il keypass perfetto, ma non sfrutta l'uomo libero davanti a Dal Cin. A cinque dalla fine l'orgoglio della Feldi Eboli porta gli uomini di Samperi a rientrare in partita con la rete di Nicolodi che riapre i giochi tenendo tutto aperto in una stupenda partita.

Il finale è di quelli non per deboli di cuore: difesa chiusa a riccio della Meta Catania sugli attacchi e ricerca di uomo in più della Feldi per pareggiare i conti. Ma è ancora la Meta Catania a godere con Raul Rocha che recupera e gonfia la rete del 3-5

La sirena chiude i giochi per tre punti pesantissimi raccolti dalla Meta Catania che continua a seminare fiducia, gioco e vittorie. Feldi Eboli battuta nettamente e allontanata in classifica di sei lunghezze. Rossazzurri alla seconda vittoria esterna consecutiva, 32 punti in classifica ed quarto posto ripreso ai danni di quella L84 prossima avversaria da dentro fuori in Coppa Italia.

Di seguito il tabellino della gara:

FELDI EBOLI-META CATANIA 3-5 (1-1 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Patias, Liberti, Montefalcone, Degan, Nicolodi, Marotta, Marinovic, Galliani, Restaino. All. Samperi

META CATANIA: Timm, Rocha, Podda, Pulvirenti, Dian Luka, Manservigi, Silvestri, Salamone, G. Musumeci, Turmena, C. Musumeci, Anderson. All. Juanra Calvo

MARCATORI: 15'18'' p.t. Podda (M), 15'34'' Patias (F), 3'07'' s.t. Dian Luka (M), 5'28'' Galliani (F), 6'19'' Turmena (M), 9'08'' Dian Luka (M), 15'05'' Nicolodi (F), 19'55'' Rocha (M)

AMMONITI: Dian Luka (M), Restaino (F), Pulvirenti (M), Marinovic (F)

ARBITRI: Andrea Colombo (Modena), Paolo De Lorenzo (Brindisi), Pasquale Crocifoglio (Napoli) CRONO: Antoio Dan Campanella (Venosa)