Avellino-Catania, le pagelle: Sipos letale, Cataldi bene in mezzo

Ecco le pagelle di Avellino-Catania. Vincono i rossazzurri grazie alla rete siglata da Sipos.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio (26' st Mastalli), Silvestri, Dossena; Rizzo (44' st Mocanu), Carriero (26' st Micovschi), Aloi, Kragl, Tito (36' st Plescia); Murano, Kanoute. A disp.: Pane, Pizzella, Stanzione, De Francesco, Tarcinale. All.: Gautieri.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano 6,5, Albertini 6,5, Monteagudo 6, Lorenzini 5,5, Zanchi 6,5 (27' st Pinto 6); Rosaia 6 (39' st Izco), Cataldi 7, Provenzano 6 (1' st Biondi 6); Simonetti 6 (39' st Ropolo s.v.), Sipos 7, Russini 6 (22' st Pino). A disp.: Coriolano, Sala, Claiton, Ercolani, Bianco, Piccolo, Russo. All.: Baldini.

MiglioriToday. Sipos. Sfrutta al massimo l'occasione per colpire e lo fa con un tiro ad incrociare che non lascia scampo all'estremo difensore dei padroni di casa. Gol e fiducia in vista del finale di stagione.

Cataldi. Geometrie in mezzo al campo, ma anche un'ottima fase di interdizione.

PeggioriToday. Lorenzini. Rimedia un rosso diretto nel secondo tempo. Non la solita partita con sicurezza alla giuida del pacchetto arretrato. Spaesato.