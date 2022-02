Avellino-Catania, probabili formazioni: Russotto cerca spazio, torna Rosaia

Serie C Girone C

Il Catania pronto alla trasferta ostica in casa dell'Avellino. La squadra irpina ha iniziato la cura Gautieri dopo l'esonero di Braglia e tra le mura amiche è ancora imbattuta in campionato. I rossazzurri vengono dal ko casalingo contro la Paganese. La squadra di Baldini continua ad esprimersi meglio in trasferta e contro un avversario importante come i campani proverà a fare una partita di livello.

In attacco Moro dovrebbe ancora avere la maglia da titolare, nonostante le ultime prestazioni al di sotto delle aspettative. Cerca spazio Russotto dal primo minuto di gioco. Sipos altra carta da giocare, resta però una pedina da sfruttare a gara in corso. Torna in mediana dal primo minuto Rosaia, sarà affiancato da Greco e uno tra Provenzano e Cataldi. In difesa confermata la coppia di centrali Lorenzini e Monteagudo.

PROBABILE FORMAZIONE AVELLINO-CATANIA

Catania 4-3-3: Sala, Albertini, Lorenzini, Monteagudo, Pinto, Provenzano, Greco, Rosaia, Russotto (Russini), Biondi, Moro (Sipos)