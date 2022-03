Avellino-Catania, probabili formazioni: Russotto non recupera, Sipos in attacco

Serie C Girone C

Si recupera Avellino-Catania, gara rinviata circa un mese fa a causa di una forte nevicata in terra irpina. Il Catania di Baldini arriva dalla disfatta rimediata contro il Foggia, un 5-1 senza ammissione di replica. Mancheranno anche Greco e Moro, convocati per l'occasione dalla nazionale italiana under 20.

In attacco nuova chance quindi dal primo minuto per Sipos. Sugli esterni andranno invece Russini e Biondi, non recupera invece Russotto, indisponibile a causa di problemi fisici. In mezzo al campo Simonetti affiancherà Cataldi e Rosaia. Difesa confermata, unico dubbio tra Pinto e Zanchi e in porta, dove potrebbe anche rivedersi Stancampiano dal primo minuto. Il resto lo farà ,'approccio della squadra e la voglia di tornare in gareggiata dopo il blackout dello Zaccheria.

PROBABILE FORMAZIONE AVELLINO-CATANIA

Catania (4-3-3): Sala (Stancampiano), Albertini, Lorenzini, Monteagudo, Pinto, Rosaia, Cataldi, Simonetti, Russini, Sipos, Biondi