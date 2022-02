Avellino-Catania: gara rinviata per neve

Serie C Girone C

Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Avellino e Catania in programma al "Partenio Lombardo". Una forte nevicata e ridosso del match, valevole per la 29esima giornata di serie C girone C, non ha permesso alle due squadre di scendere in campo. Dopo le ricognizioni della terna arbitrale e dei due capitani delle rispettive squadre è stata presa la decisione, vista l'impraticabilità del terreno di gioco.