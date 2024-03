Il Catania rischia grosso, debacle ad Avellino: 5-2, numeri impietosi

Piove sul bagnato in casa Catania, non solo per l'acquazzone abbattutosi su Avellino ma anche - e soprattutto - per la prestazione negativa dei rossazzurri al Partenio, riscattata solo parzialmente da un approccio diverso in avvio di secondo tempo, salvo poi crollare nel finale e legittimare quanto visto nella prima frazione. Gli etnei escono sconfitti dalla sfida in infrasettimanale valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C, girone C: 5-2 il risultato finale in terra campana e per la dirigenza catanese scatta l'allarme rosso. Adesso per Lucarelli la strada è tutta in salita, nonostante la qualificazione alla finale di Coppa Italia e, probabilmente, ai playoff (se in classifica non ci si dovesse piazzare in zona playout, piazzamento che annullerebbe i benefici della coppa). Di certo oggi la classifica si fa davvero preoccupante e l'andazzo generale non fa essere ottimisti. Da registrare due infortuni, a Bouah e Welbeck.

Più che la sconfitta o il risultato ciò che desta maggiore preoccupazione dopo questo ennesimo segnale sono i rovinosi blackout che colpiscono la squadra, capace - quando gioca con applicazione - di fare buone cose, e questo è emerso in tutta la sua evidenza proprio nel match di Avellino. Troppi però sono gli errori individuali e di reparto, saranno certamente ore di riflessione per la dirigenza e per lo staff tecnico.

Primo tempo a senso unico, come detto, con i soli padroni di casa a fare il buono e il cattivo tempo. I primi 45 minuti si chiudono con gli irpini avanti di tre reti. Il primo a segnare, alla mezz'ora, è il grande ex della partita: Michele Rocca. Sgarbi s'invola sulla corsia di destra e mette al centro per il centrocampista che dal limite calcia superando Furlan. Passano circa tre minuti e i campani raddoppiano, ancora Sgarbi protagonista in zona assist, stavolta è Gori a timbrare il cartellino. Colpo durissimo per il Catania che al 45' subisce anche il terzo gol: sugli sviluppi di un corner dei rossazzurri, l'Avellino riparte in contropiede con Sgarbi che lancia De Cristofaro: in prima battuta la sua conclusione trova il palo ma poi riesce a segnare sulla respinta del legno. Notte fonda per gli ospiti che dopo due minuti di extratime rientrano negli spogliatoi per riordinare le idee.

In effetti la ripresa si apre con un piglio diverso e anceh con una nuova pedina in campo, c'è Bouah al posto di Ndoj. Al 49' gli etnei accorciano le distanze con Marsura che raccoglie la sponda di Costantino sul cross di Zammarini. La rete rinfranca la squadra di Lucarelli che al 52' si rifà sotto e riapre i giochi apparentemente chiusi. Marsura stavolta veste i panni di assistman e mette in mezzo il pallone giusto per Castellini che ancora una volta si trova nel posto giusto al momento giusto, spingendo da pochi passi il pallone in fondo al sacco. Il match ritrova così un senso e gli equilibri sono da ridefinire, così anche i cambi la fanno da padrona. Adesso i rossazzurri provano a creare i presupposti per pareggiare mentre gli irpini fanno fatica a trovare spazi e occasioni degne di nota. Da segnalare l'infortunio di Bouah, entrato in campo da pochi minuti e costretto a lasciare la partita. L'Avellino cerca di portarsi con coraggio di nuovo avanti per non farsi schiacciare in un momento delicato e decisivo della gara, la scelta ripaga gli sforzi dei ragazzi di mister Pazienza che siglano il 4-2 al 77', segna il neo entrato Russo, con un colpo di testa sul cross di Palmiero. Padroni di casa non ancora sazi di gol e segnano ancora all'83' con Liotti che supera i difensori come birilli e scarica in fondo al sacco il pesantissimo 5-2. Altri cambi nel finale, infortunio pure per Welbeck costretto ad uscire dal rettangolo verde. Punteggio ormai indirizzato e pochi margini per riaprire i giochi. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio finale dell'arbitro.

AVELLINO-CATANIA 5-2 30′ Rocca, 33′ Gori, 44′ De Cristofaro, 49′ Marsura, 52′ Castellini, 77' Russo, 83' Liotti

AVELLINO (4-3-3): Ghidotti 6; Ricciardi 6.5, Rigione 6, Cionek 6, Frascatore 6.5; De Cristofaro 7 (88' Dall'Oglio sv), Armellino 6.5, Rocca 7 (55' Palmiero 6.5); Sgarbi 7.5 (70' Marconi 6.5), Gori 6.5 (70' Russo 6.5), D’Ausilio 6.5 (56' Liotti 6.5). A disp.: Pane, Pizzella, Llano, Tito, Mulé, Pezzella, Tozaj. All.: Pazienza 7

CATANIA (4-3-3): Furlan 4.5; Castellini 6, Curado 4, Kontek 4, Celli 4; Zammarini 5.5, Ndoj 5 (46' Bouah sv 56' Cicerelli 5.5), Sturaro 5 (71' Welbeck 5.5 86' Chiarella sv); Peralta 5 (71' Cianci 5.5), Costantino 5, Marsura 6.5.

A disp.: Furlan, Torrisi, Monaco, Haveri, Tello. All.: Lucarelli 5

ARBITRO: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

Assistenti: Marco Matteo Barberis (Collegno) e Marco Colaianni (Bari)

Quarto ufficiale: Mario Picardi (Viareggio)

AMMONITI: Frascatore, Peralta, Lucarelli, Gori (dalla panchina)



NOTE:

Angoli 9-4

Recupero 2'-5'