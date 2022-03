Il Catania rialza la testa: Sipos regala i tre punti contro l'Avellino

Serie C Girone C

Il Catania conquista tre punti in casa dell'Avellino. Meglio i biancoverdi nell'avvio di gara, Il Catania esce alla lunga e già nel primo tempo crea un'occasione, dalla destra con Alessandro Albertini, cross in mezzo del terzino in maglia rossoazzurra, Alberto Dossena anticipa tutti di testa ma finisce per servire Pier Luigi Simonetti che raccoglie la palla e conclude, incontrando la deviazione di un calciatore in maglia biancoverde.

Squadra di Baldini viva e pericolosa sul finire del primo tempo. Russini, dalla sinistra, indietreggia e scarica verso Cataldi che sistema la mira, calcia e indirizza la palla verso il palo di sinistra, senza inquadrare lo specchio.

La rete arriva nella seconda frazione di gara. Sipos punisce i Lupi, poi l'espulsione di Lorenzini crea apprensione, ma la superiorità numerica non serve agli uomini di mister Gautieri per riacciuffare il match. Il tempo scorre e il gol non arriva per i padroni di casa, ottima la prova dei rossazzurri.

Avellino-Catania 0-1: il tabellino

MARCATORI: 17' st Sipos (C).

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio (26' st Mastalli), Silvestri, Dossena; Rizzo (44' st Mocanu), Carriero (26' st Micovschi), Aloi, Kragl, Tito (36' st Plescia); Murano, Kanoute. A disp.: Pane, Pizzella, Stanzione, De Francesco, Tarcinale. All.: Gautieri.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Zanchi (27' st Pinto); Rosaia (39' st Izco), Cataldi, Provenzano (1' st Biondi); Simonetti (39' st Ropolo), Sipos, Russini (22' st Pino). A disp.: Coriolano, Sala, Claiton, Ercolani, Bianco, Piccolo, Russo. All.: Baldini.

ARBITRO: Sig. Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Sig.ri Egidio Marchetti della sezione di Trento, Stefano Galimberti della sezione di Seregno, Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera (quarto uomo).

ESPULSI: 42' pt Claiton (C) per proteste (non dal campo), 19' st Lorenzini (C) per chiara occasione da rete.

AMMONITI: 1' pt Ciancio (A), 39' pt Rosaia (C), 1' st Aloi (A), 3' st Simonetti (C), 8' st Cataldi (C) e 31' st Murano (A) per gioco scorretto, 42' Baldini (All. C) e 33' st Pinto per proteste.

NOTE: gara con presenza di pubblico limitata. Angoli: 6-3. Recupero: 1' pt, 6' st.