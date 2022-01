Bari-Catania, le pagelle: Greco dominante, Ercolani in difficoltà

Girone C

Ecco le pagelle di Bari-Catania- Finisce 3-3 la sfida del "San Nicola". In rete per i rossazzurri Moro dal dischetto, Greco e Biondi. Per i padroni di casa doppietta Antenucci e Cheddira.

Bari: Frattali; Pucino (81′ Belli), Terranova, Celiento, Mazzotta, Mallamo, Di Gennaro (45′ Citro), D’Errico, Botta (42′ Cheddira); Antenucci, Marras (81′ Simeri).

Catania (4-3-3): Stancampiano 5,5, Albertini 6, Ercolani 4,5, Monteagudo 5, Pinto 5,5 (69′ Izco 6); Provenzano 6, Cataldi 6,5 (76′ Simonetti), Greco 7,5, Biondi 6,5 (77′ Russotto s.v.), Moro 6,5, Russini 6,5 (68′ Ropolo 5,5).

MiglioriToday. Greco. Solita quantità, ma oggi anche cattiveria sotto porta ed efficacia negli inserimenti. Partita sontuosa quella del centrocampista rossazzurro condita anche da un gol. Pilastro della squadra di Baldini.

Cataldi. Le chiavi del centrocampo sono le sue dopo la partenza di Maldonado. Il giocatore risponde presente dal punto di vista del gioco e delle scelte. Faro del centrocampo e bravo anche in fase di interdizione.

Moro. Riprende da dove ha chiuso, siglando una rete, glaciale dal dischetto. La certezza dei rossazzurri, il faro offensivo resta lui.

PeggioriToday. Pinto. Ingenuo nella situazione del calcio di rigore. Poco reattivo nel complesso nell'arco della gara.

Ercolani. Errore evidente in occasione del gol di Cheddira. Poco attento nel posizionamento e si fa scavalcare dalla sfera, lasciando lo spazio a Cheddira per fare male. In difficoltà.