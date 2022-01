Bari-Catania, probabili formazioni: Cataldi a centrocampo, Moro guida l'atttacco

Il Catania torna in campo. La seconda partita, prima del nuovo anno, senza la matricola 11700 e con un nuovo percorso in atto, con l'esercizio provvisorio da parte dei curatori fallimentari che hanno il compito di trasghettare la squadra al bando per la cessione del ramo d'azienda sportiva del Catania. Chi acquisirà il il club etneo avrà la possibilità di salvare il titolo sportivo con l'iscrizione dal prossimo campionato. Tutto ciò potrà avvenire soltanto salvando la serie c sul campo. E da qui ripartono gli uomini di Baldini già dalla trasferta dura contro la capolista Bari.

Al San Nicola prima convocazione per il nuovo acquisto Simonetti. In regia, dopo la partenza di Maldonado, probabile chance dall'inizio per Cataldi, coadiuvato da Provenzano e Greco. In attacco Russini e Moro sicuri del posto, altra maglia per Russotto che non dovrà far rimpiangere la partenza di Ceccarelli. Scalpita anche Biondi. In difesa assente Claiton per squalifica, così come Rosaia in mezzo al campo. I centrali saranno Monteagudo e Ercolani.

PROBABILE FORMAZIONE BARI-CATANIA

Catania 4-3-3: Sala, Albertini, Monteagudo, Ercolani, Zanchi, Greco, Cataldi, Provenzano, Russotto, Russini, Moro