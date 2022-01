Montagne russe al "San Nicola": il Catania ricomincia con un pareggio

Serie C Girone C

Il Catania dal doppio volto. Montagne russe al San Nicola, i rossazzurri mettono alle corde la capolista, andando avanti per 1-3, prima di essere raggiunti dal Bari che fissa il risultato sul 3-3 con la rete finale di Cheddira. Errori difensivi a livello individuale fatali. In difficoltà la coppia Monteagudo-Ercolani. In occasione del 3-3 di Cheddira il numero 6 sbaglia il posizionamento e si fa scavalcare dalla sfera. Indicesioni anche a livello individuale, come il rigore concesso da Pinto per la rete del 2-3 che permette al Bari di credere nella rimonta. Ottima da contraltare la fase offensiva e il primo tempo per intensità e idee degli uomini di Baldini.

Greco tarantolato in mezzo al campo e capace di pungere nel primo tempo, recuperando palla e gettandosi nello spazio, freddo poi nel battere Frattali. Ottima anche la prova di Cataldi, personalità e geometrie in mezzo. Solita nota lieta Moro in attacco e la vivacità di Russini. Un 3-3 che lascia l'amaro in bocca per il doppio vantaggio maturato in precedenza, ma che muove la classifica di fronte alla capolista Bari.

BARI-CATANIA 3-3 (17' Moro, 19' Antenucci, 35' Greco, 57' Biondi, 59' Antenucci, 72' Cheddira)

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino (81′ Belli), Terranova, Celiento, Mazzotta; Mallamo, Di Gennaro (45′ Citro), D’Errico; Botta (42′ Cheddira); Antenucci, Marras (81′ Simeri)

Catania (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto (69′ Izco); Provenzano, Cataldi (76′ Simonetti), Greco (91′ Zanchi); Biondi (77′ Russotto), Moro, Russini (68′ Ropolo)

Ammoniti: Celiento, Pinto, Albertini, Ercolani, Monteagudo, Stancampiano, Cataldi, Pucino, Provenzano