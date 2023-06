Beach soccer, primo bilancio per le Catanesi

La 2^ Giornata della Poule Scudetto ha riservato alcune sorprese e suggellato altre conferme. La sfida tra le due “matricole” SSD Catania e Icierre Lamezia l’ha conquistata la squadra etnea che ha fatto pesare l’esperienza dei suoi giocatori che sono tutto tranne che debuttanti nella Serie Aon. Il Catania Beach Soccer invece si è ripreso in fretta dal ko in Supercoppa esprimendo con la Roma tutte le sue potenzialità (6-2).

Catania dopo la delusione della Supercoppa ha ritrovato tutte le sue motivazioni con la Roma superata con un netto 6-2. Gli etnei sono partiti subito forte diventando imprendibili per i capitolini. L’attaccante della Nazionale Zurlo ha firmato una doppietta. Due gol anche per Giordani che ha confermato implacabilmente la legge dell’ex superando due volte il cugino tra i pali della Roma. Due centri pregevoli di Palazzolo. Prima esultanza in giallorosso per l’ex Terracina Duarte.

E’ partito decisamente bene l’SSD Catania, dopo il successo ai rigori con un ottimo Città di Milano gli etnei si sono ripetuti con l’Icierre Lamezia, questa volta nei tempi regolamentari. Inevitabile quando in squadra hai un campione come il brasiliano Eudin che dopo il poker di reti della 1^ giornata si è ripetuto segnando il gol in apertura. Catania ha fatto la differenza nella prima frazione, ha controllato la reazione dei calabresi nella ripresa ed ha puntellato il risultato nell’ultimo tempo chiudendo per 5-2. Questa volta per il Catania hanno fatto la differenza D’Amico, Sirico e De Fazio, giocatori preziosi nonostante siano poco appariscenti. L’Icierre alla sua prima Poule Scudetto ha dato il massimo ma non è bastato.

In Poule Promozione una vittoria e una sconfitta per il Sicilia Beach Soccer. Successo con la Vastese (5-6) e sconfitta nel secondo turno contro il quotato Cagliari (4-5).