Benedetto Mancini è il nuovo proprietario del Giarre Calcio

Dal tentativo andato a vuoto di rilevare il Calcio Catania al Giarre. Benedetto Mancini torna in orbita calcio e a far parlare di se, stavolta diventando il proprietario del Giarre Calcio, compagine che milita nel campionato di serie D, lo stesso a cui potrebbe paftecipare il nuovo Catania, ancora tutto da delineare in attesa che al tavolo del Comune di Catania arrivino le proposte per fondare la nuova società calcistica, proposte che arriveranno entro il 18 giugno.

L'imprenditore romano rileva la società gialloblù che nel corso di questa stagione ha ottenuto la salvezza nel campionato di serie D e raccoglie l'eredità dell'ormai ex presidente del Giarre, Giulio Nirelli.