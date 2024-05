Il big match del Massimino, le probabili formazioni di Catania-Avellino

Allo stadio Angelo Massimino stasera alle 20:30 si giocherà Catania-Avellino, sfida valida per l’andata dei quarti dei playoff di Serie C. C'è grande attesa da parte delle tifoserie delle due squadre per questo confronto. Attesa una spettacolare cornice di pubblico pronta a spingere i padroni di casa che, stando ai numeri, sembrano essere in svantaggio, ma che pensando al percorso in Coppa Italia e alle sfide più determinanti della stagione ha tutte le carte in regola per ribaltare ogni pronostico. I campani nel Girone C sono arrivati in seconda posizione con 69 punti, numeri importanti che certificano la forza del gruppo allenato da mister Pazienza. Tutto è possibile in queste sfide che hanno il sapore di categorie maggiori anche solo in considerazione dei numeri registrati sugli spalti.

La partita sarà diretta da Valerio Crezzini della sezione di Siena coadiuvato da Andrea Zezza (Ostia Lido) e Vittorio Consonni (Treviglio). Il quarto ufficiale è Niccolò Turrini (Firenze), il VAR Lorenzo Maggioni (Lecco) e l’AVAR Matteo Gariglio (Pinerolo).

Le probabili formazioni del match

I rossazzurri scenderanno probabilmente in campo con il "consueto" 3-5-2. Zeoli punterà su Furlan - in grande spolvero sabato scorso contro l'Atalanta U23 - tra i pali e il reparto difensivo dovrebbe essere completato da Monaco, Quaini e Celli. Al centro del campo dovrebbero operare Bouah, Zammarini, Welbeck, Cicerelli e Castellini. Il duo d’attacco di partenza atteso è quello composto da Cianci e Di Carmine. Formazione tipo, insomma, anche se non è da escludere l'inserimento dal primo minuto di Tello per far rifiatare qualcuno dei giocatori più impiegati in mediana.

I biancoverdi campani dovrebbero giocare a specchio: 3-5-2. Ghidotti in porta; linea difensiva formata da Frascatore, Cionek e Cancellotti; in mediana Ricciardi, Armellino, De Cristofaro, D’Ausilio e Liotti; duo offensivo con Gori e Patierno.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Celli; Bouah, Zammarini, Welbeck, Cicerelli, Castellini; Cianci, Di Carmine. A disp.: Albertoni, Donato, Rapisarda, Haveri, Kontek, Tello, Ndoj, Sturaro, Marsura, Chiricò, Chiarella, Costantino. All.: Zeoli.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Frascatore, Cionek, Cancellotti; Ricciardi, Armellino, De Cristofaro, D’Ausilio, Liotti; Gori, Patierno. A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Rigione, Llano, Palmiero, Varela, Dall’Oglio, Pezzella, Rocca, Russo, Sgarbi, Marconi, Tozaj. All.: Pazienza.