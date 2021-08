Biondi torna al Catania: arriva in prestito dal Pordenone

Il centrocampista torna ai piedi dell'Etna. Resta anche Antonio Piccolo in rossazzurro. Resta ancora il mercato degli svincolati per pescare un profilo e rimpolpare la difesa che vede numericamente parlando soltanto la presenza di Claiton, Monteagudo ed Ercolani come centrali puri