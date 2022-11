Calcio a 5, Coppa Divisione: la Meta Catania supera l'ostacolo Regalbuto

La Meta Catania vola ai quarti di finale di Coppa Divisione superando Sicurlube Regalbuto grazie ad un secondo tempo da grande squadra. Vittoria netta nonostante l'ottimo avversario, gagliardo e voglioso nel primo tempo. Gara secca e qualificazione ai quarti obiettivo primario. Tarantino rinuncia a Vaporaki e Tornatore mentre Garcia, ancora, non da garanzie. Gara bella, aperta, ricca di spunti e intensità soprattutto nel primo tempo. Tante occasioni da una parte e dall’altra con Dovara protagonista di tre grandi interventi nel primo tempo su Campagna, Zanchetta e Martines: Regalbuto disincantato, abile a giocare ad armi pari. Esperienza e gestione della partita per la Meta Catania che trova nel solito capitano Musumeci il faro del gioco. Nelson, Alonso e Pulvirenti sfiorano il vantaggio e Corallo, invece, al minuto tredici timbra il suo primo gol in rossazzurro della stagione per il vantaggio. Nel finale ancora Pulvirenti e Nelson a cercare il raddoppio per gli uomini di Tarantino.

Scossa Tarantino negli spogliatoi, contromosse perfette e nella ripresa Meta Catania dominante, subito perfetta con due discese devastanti e reti di Giovanni Messina, su assist di Pulvirenti, poi proprio quest'ultimo mette dentro il tris sulla giocata di Musumeci. Una doppia sberla che traccia la strada verso la vittoria. Regalbuto reagisce e riesce con Campagna a depositare in gol la rete dell’1-3 dopo un super intervento di Dovara. A metà ripresa rosso per Byngioba e Meta Catania che sfrutta l’uomo in più con Podda che sigla il quarto gol. Nel finale portiere di movimento della Sicurlube Regalbuto, ma fase difensiva della Meta Catania perfetta e senza sbavature. In compenso grande azione di Nelson Lutin che sfonda la rete dell’1-5. Primi minuti in campo anche per il baby Licandri e sirena finale a chiudere vittoria e qualificazione ai quarti di finale. Missione compiuta.

Di seguito il tabellino

SICURLUBE REGALBUTO-META CATANIA BRICOCITY 1-5 (0-1)

Regalbuto – Fichera Wallace Campagna Zanchetta Byngioba. A disposizione Timpanaro, Chiavetta, Martines, Ferrante, Vitale, Leotta, Nicolosi. All. Bernardo

Meta Catania Bricocity – Dovara Bocão Alonso Musumeci Nelson. A disposizione Amato, Pulvirenti, Silvestri, Podda, Corallo, Messina, Licandri. All. Tarantino

Marcatori : al 13′ p.t. Corallo (M), al 3′ s.t. Messina (M), al 3’45 s.t. Pulvirenti (M), al 5’10 s.t. Campagna (R), al 9’39 s.t. Podda (M), al 18’10 Nelson (M).

Ammoniti: Nicolosi (R), Silvestri (M),

Espulso: al 9′ s.t. Byngioba