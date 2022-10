Futsal, Coppa Divisione: Meta Catania avanti, ma Futura fa bella figura

Coppa Divisione di Futsal che ha visto scontrarsi due squadre di diversa caratura tecnica ma che in campo hanno dato vita ad una bella battaglia sportiva. Futura ha giocato una super gara, mettendo in campo tutto e vendendo cara la pelle alla più quotata Meta Catania. Alla fine però il pass per il secondo turno della Coppa Divisione è della formazione rossazzurra che nella ripresa è riuscita a rimontare e vincere il match nonostante un clamoroso doppio svantaggio. Personalità e calma da grande squadra ingredienti fondamentale che hanno permesso a Musumeci e compagni di staccare vittoria e passaggio del turno nonostante il clima rovente sul parquet calabrese.

Primo tempo a tutta Futura con i padroni di casa che non mollano un centimetro, pressano a tutto campo mettendo in difficoltà il team rossazzurro. Meta Catania che prova sporadicamente ad impensierire la porta dei padroni di casa, ma di occasioni clamorose poche e gara vissuta sull’agonismo esasperato della Futura, unico modo per limitare il gap qualitativo rispetto a Musumeci e compagni. Gara in salita per i ragazzi di Tarantino, con Andrea Labate che sul finire del primo tempo riesce a trovare il jolly battendo Dovara e legittimando una super prestazione per la formazione calabrese di Serie A2.

Nella ripresa clima caldo sugli spalti e ritmo sempre frenetico. Nervosismo nei primi tre minuti di gioco con Pulvirenti che subisce reazioni scomposte da parte dei giocatori della Futura, ma i padroni di casa hanno creato l’ambiente perfetto: grande pressione e raddoppio con Morgade che mandava in visibilio il pubblico presente. La reazione della Meta Catania, al sesto minuto, prima sul piede di Carmelo Musumeci che coglie un palo clamoroso e un minuto più tardi con l’azione personale di Nelson Lutin che sfiora il palo. Tarantino scuote i suoi e ancora Nelson Lutin impegna il portiere di casa, stesso discorso per Vaporaki che sfortunatamente non trova la porta. All’improvviso a undici dal termine la doppia sberla della Meta Catania: prima la super giocata del francese Nelson Lutin che gonfia la rete, poi cinque secondi più tardi l’errore in appoggio della Futura con Musumeci che intercetta e assesta il piattone del 2-2. Due minuti più tardi è Alonso a sprecare il contropiede del vantaggio, stesso discorso per la Futura che impegna Dovara in una doppia parata decisiva. Al 14′ super numero di Musumeci ma il portiere della Futura si supera, stesso discorso per Dovara che "smanaccia" sopra la traversa l’ennesima reazione della Futura. A due dal termine il colpo della qualificazione dei rossazzurri: perfetta la giocata e decisivo il gol di Bocao che toglie le castagne dal fuoco e consegna il pass per il passaggio del turno alla Meta Catania. La Futura chiude con tanto orgoglio: un minuto con il power play che però sbatte sul muro difensivo eretto dal team di Tarantino.

Finisce cosi, con grandissimi applausi per i padroni di casa della Futura e qualificazione in tasca per la Meta Catania Bricocity che adesso affronterà la vincente tra Cosenza e Colmar Reggio Calabria. Intanto venerdì al PalaCatania sarà ancora spettacolo futsal con Pistoia prossimo avversario del cammino in Serie A dei rossazzurri.