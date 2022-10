Futsal, Coppa Divisione: Meta Catania supera Cosenza e conquista gli ottavi

Passaggio agli ottavi di finale della Coppa Divisione per la Meta Catania Bricocity. Prestazione di peso per la compagine etnea che ha limitato fin dal primo tempo lo spirito battagliero del Pirossigeno Cosenza. Partenza importante della formazione rossazzurra. Azioni da gol e pericoli per la porta del Pirossigeno con le conclusioni di Vaporaki, Bocao e Musumeci che sfiorano subito la rete. Al minuto 4’ e nel giro di trenta secondi il doppio schiaffo della Meta Catania Bricocity: prima grande gol di Vaporaki con una grande giocata del numero dieci rossazzurro e trenta secondi più tardi l’azione di Silvestri per Nelson Lutin che continua il suo momento magico sotto porta segnando il raddoppio. Gli uomini di Tarantino appongono al match un sigillo iniziale determinante, spegnendo l'entusiasmo dei calabresi. Fase difensiva perfetta di Musumeci e compagni e Cosenza mai pericoloso e aggredito dalle chiusure di passaggio dei rossazzurri pronti a ripartire in maniera pericolosa soprattutto con Alonso. Cosenza pericoloso a metà primo tempo prima con il palo pieno e poi con la conclusione fuori di poco sempre del numero 9 Sanz e un minuto più tardi con Monterosso che spreca tutto solo davanti a Dovara. Pirossigeno che prende però coraggio col passare dei minuti e al 16’ alza troppo la mira ancora Monterosso ipnotizzato da Dovara in uscita. Alla fine del primo tempo il tris della Meta Catania: Alonso sfrutta l’errore di Sanz in appoggio e tutto solo con un colpo sotto batte il portiere del Cosenza, 0-3. A pochi secondi dalla sirena è Sanz a rimediare all’errore precedente sfruttando stavolta l’incomprensione della retroguardia etnea su palla inattiva.

Nella ripresa subito ritmi alti nei primi minuti, ma ancora in campo una Meta Catania Bricocity ricca di palleggio, personalità e tanta qualità. Nessun vero pericolo però per ambedue i portieri fino all’occasione di Carmelo Musumeci che pesca una grande conclusione: Del Ferraro respinge il tiro. Negli ultimi minuti super parata di Dovara ad evitare pressioni finali e rete di Bocao a porta sguarnita. Rossazzurri che accedono con questa vittoria netta agli ottavi di finale di Coppa Divisione e affronteranno, in casa, la vincente tra Real Termini e Regalbuto.

Di seguito il tabellino della gara

PIROSSIGENO COSENZA – META CATANIA BRICOCITY 1-4 (1-3)

PIROSSIGENO COSENZA Del Ferraro, Poti, Marchio, Sanz, Bavaresco. A disposizione Gallo, Rodriguez, Marchio, Petragallo, Pagliuso, GIannattasio, Gallitelli, Lambre. All. Leo Tuoto.

META CATANIA BRICOCITY Dovara, Alonso, Vaporaki, Musumeci, Bocao. A disposizione Tornatore, Podda, Messina, Pulvirenti, Garcia, Silvestri, Nelson Lutin, Corallo.

Marcatori: al 4’p.t. Vaporaki, al 4’30 p.t. Nelson Lutin, al 17’24 Alonso, al 18’39 Sanz. Al 19'45 s.t. Bocao