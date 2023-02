Calcio a 5, la Meta Catania è in crisi e rischia grosso

Un’altra sberla durissima da digerire, altre 5 reti al passivo e adesso lo spettro della zona rossa retrocessione fa davvero paura. Cresce la preoccupazione: la zona rossa della retrocessione tocca purtroppo la stagione della Meta Catania. Un’altra sconfitta strana con troppi errori sulle spalle, con pochi goal all'attivo, uno dei grandi limiti di stagione. Al contrario grande cinismo da parte dell’avversario di turno, Ciampino, che vince in casa uno scontro diretto, risucchiando nelle sabbie mobili della salvezza la Meta Catania. Solito spartito di gara, rispetto alle ultime uscite: subito sotto la Meta, con Ciampino che sfrutta la prima ripartenza con Thorp abile a pescare il diagonale che batte Dovara. Subito sotto stress la formazione di Tarantino e rossazzurri che non riescono ad imbastire con serenità la propria manovra offensiva, votata ad impensierire il portiere Casassa. Gli etnei ridisegnano il roster con Bocao, Vaporaki, Spellanzon e Fontanella dentro e con le prime occasioni sui piedi dell’argentino Spellanzon (bravo Casassa), e successivamente Bocao non trova i pali. La Meta Catania prende fiducia e pressa Ciampino: ci provano Bocao prima e Vaporaki dopo, ma soprattutto Alonso che da due passi, dopo la giocata di Spellanzon, spreca il pareggio. Nel miglior momento di Musumeci e compagni, ecco il raddoppio ancora con Thorp che segna la doppietta personale. Solito postulato insomma: Meta Catania bucata alla prima occasione degli avversari.

Nella ripresa nonostante il 2-0 della prima frazione, gara aperta: La Meta ci prova subito con l’intraprendenza di Spellanzon e Fontanella ma i due argentini anche stavolta non sono fortunati e sfiorano solo la rete. Bocao in fase difensiva di contro invece riesce a salvare sulla linea il possibile spacca-gambe e tris di Thorp lasciando i rossazzurri in partita. A otto dalla fine, ottima la combinazione tra Fontanella e Vaporaki con l’argentino che dal fondo scarica dietro per l’accorrente Musumeci che alza troppo la mira. A sei dalla fine lo specchio della stagione: Musumeci, grande giocata nello stretto, serve al bacio il pallone per riaprire i giochi a Spellanzon che tutto solo a porta sguarnita butta alle stelle. Gol sbagliato e gol subito: ripartenza di Ciampino con Portuga che chiude il diagonale del 3-0. Disperato il tentativo rossazzurro con il power play, ma nei cinque minuti disponibili la Meta non riesce a creare nulla. Salla sigla il 4-0 a porta sguarnita. La rete di Podda, abile a trovare l’incrocio, cambia poco e di contro arriva anche la quinta rete di Ciampino con la sirena che chiude i giochi per l’ennesima sconfitta. Sirena troppo pesante per la Meta Catania, un suono stridulo che però deve svegliare dall’incubo le maglie rossazzurre provando a trovare la soluzione migliore per venir fuori da una crisi nera.

Di seguito il tabellino

CIAMPINO ANIENE-META CATANIA 5-1 (2-0 p.t.)

CIAMPINO ANIENE: Casassa, Thorp, Pina, Ferretti, Portuga, Montagna, Liberti, Richar, Joao Salla, Serpa, De Filippis, Mazzaglia. All. Ibañes

META CATANIA: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Vaporaki, Fontanella, Corallo, Tornatore. All. Tarantino

MARCATORI: 0'39'' p.t. Thorp (CA), 11'40'' Thorp (CA), 13'43'' s.t. Portuga (CA), 15'29'' Joao Salla (CA), 15'57'' Podda (M), 19'29'' Ferretti (CA)

AMMONITI: Joao Salla (CA), Bocao (M)

ARBITRI: Paolo De Lorenzo (Brindisi), Michele Desogus (Cagliari) CRONO: Giovanni Zannola (Ostia Lido)