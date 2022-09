Calcio a 5, Meta Catania pronta all'esordio

Attesa e tanta voglia di ricominciare. La Meta Catania è pronta per l'esordio in campionato di oggi pomeriggio in quel di Salsomaggiore. Primo importante test per i rossazzurri che alle 18:30, in diretta su Skysport, affronteranno i piemontesi della L84. Gara dura e complicata, contro una formazione con grande sete di riscatto dopo il campionato pieno di rimpianti dello scorso anno. Motivazioni a mille anche per la Meta Catania del nuovo corso che vede alla guida della squadra coach Carmine Tarantino. I rossazzurri ieri mattina hanno svolto l'allenamento di rifinitura, mentre nel pomeriggio sono partiti alla volta di Salsomaggiore. Sono in tutto 13 i convocati in casa etnea: unico assente lo squalificato Pulvirenti.

Siamo pronti e carichi per l'inizio di questa nuova stagione - afferma coach Carmine Tarantino - finalmente le gare e i punti pesanti, sono curioso di testare la mia squadra al primo impegno di campionato. Abbiamo lavorato sodo e siamo pronti, ma attenzione alla partenza che porta con sè sempre tante insidie. La L84 è una squadra che come noi vorrà partire subito bene, ma entrambe le formazioni si conoscono poco e sarà un primo test per entrambe. Cerchiamo punti pesanti e faremo di tutto per partire nel migliore dei modi in questa nuova avventura".