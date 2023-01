Serie A1, la Meta Catania perde in casa contro Feldi Eboli

Ancora ferite da rimarginare, per il gruppo della Meta Catania. Una gara sfortunata per gli uomini di Tarantino contro Feldi Eboli, con assenze pesanti e la buona sorte che non ha sorriso alla formazione etnea. PalaCatania ancora pieno di tifosi rossazzurri al seguito, oltre duemila gli spettatori nella giornata di festa dedicata all'Epifania, ma nonostante questo è arrivata una sconfitta pesante.

Samperi ha dovuto rinunciare solo a Fantacele, mentre Tarantino prima del match ha perso Silvestri, infortunio durante la rifinitura, e Alonso squalificato. Partenza splendida, forte e precisa con il destro del capitano Musumeci che dopo trenta secondi buca la porta di Dalcin per il vantaggio degli etnei. Gara viva ed aperta con Feldi Eboli che prova a venire su, ma la Meta con Vaporaki lanciato ancora da Musumeci sfiora il raddoppio. Eboli prova a spingere mandando avanti anche il suo portiere Dalcin per sfruttare un'eventuale superiorità. In una di queste azioni convulse il doppio rimbalzo favoriva Guilherme che riesce a battere Dovara, 1-1. La Meta Catania soffre questa mossa tattica disposta dall'ex allenatore rossazzurro. Al minuto tredici super Dovara a chiudere su Venancio. Gara molto tattica, Meta Catania con baricentro più basso e possesso del gioco alla Feldi Eboli che con Luizinho sfiora il vantaggio. A tre dalla fine intervento falloso di Pulvirenti da dietro e Meta in inferiorità numerica: Feldi sfrutta l'occasione e va in vantaggio con Lucas: 1-2. La reazione rossazzurra sul sinistro di Spellanzon ma Dalcin chiude lo specchio. A uno dalla fine traversa clamorosa di Eboli su errore di Spellanzon e fischio dell'arbitro a chiudere una prima frazione ricca di emozioni.

Ad inizio ripresa subito Catania con la giocata di Musumeci e tiro secco però intercettato dal volto di Dalcin. Ancora Meta con Vaporaki che per poco non pesca la parabola perfetta con Dalcin fuori dai pali. Feldi Eboli continua a tessere la tela dei passaggi, allontanando la pressione dalla porta di Dalcin. Al minuto sei la prima vera palla gol della ripresa per la Feldi con uno scambio Luizinho-Guilhermao e pallone fuori di poco. Al minuto otto Luizinho ancora pericoloso, ma è Nelson Lutin ad avere sul piattone, dopo una gran giocata di Podda, il pallone del pareggio sprecato malamente sulla linea di porta. Gara ad alta tensione, con Dovara straordinario in uscita a togliere la sfera a Calderolli, mentre Musumeci su piazzato non riesce a prendere la giusta mira. Nel finale la Meta Catania continua a pressare e Nelson Lutin con le sue giocate mette in difficoltà la retroguardia di Eboli. Nel momento migliore dei rossazzurri, ecco però la stoccata su palla inattiva di Luizinho che trova il suo 23esimo centro stagionale. La Meta torna subito sotto grazie alla botta di Spellanzon per il 2-3. Il quinto fallo di Feldi Eboli rende il finale ricco di imprevedibilità: la Feldi prova a tenere il possesso per allontanare le occasioni della Meta Catania, ma i rossazzurri non mollano. Nelson Lutin è nella traiettoria giusta sul tiro di Vaporaki ma il suo tacco a Dalcin battuto esce di un niente. Stesso discorso a pochi secondi dalla fine quando il suo piatto destro si alza di pochi centimetri sopra la traversa di Eboli. Finisce cosi con la sirena a scandire la vittoria degli uomini di Samperi e con una Meta Catania che deve imprecare alla sfortuna e alle assenze del periodo, ma che con fiducia guarda all'inizio di questo girone di ritorno.

Di seguito il tabellino della gara

META CATANIA-FELDI EBOLI 2-3 (1-2 p.t.)

META CATANIA: Dovara, Pulvirenti, Spellanzon, Vaporaki, Musumeci, Podda, Lutin, Bocao, Corallo, Alex Garcia, Scuderi, Tornatore. All. Tarantino

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Caponigro, Calderolli, Braga, Vavà, Guilhermao, Luizinho, Baroni, Restaino, Selucio, Pasculli. All. Samperi

MARCATORI: 0'30'' p.t. Musumeci (M), 6' Guilhermao (F), 17' Braga (F), 11'40'' s.t. Luizinho (F), 13'05'' Spellanzon (M)

AMMONITI: Pulvirenti (M), Braga (F), Venancio (F), Alex Garcia (M)

ESPULSI: al 16'30'' del p.t. Pulvirenti (M) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Alex Iannuzzi (Roma 1), Andrea Antonio Basile (Torino) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)