Calcio a 5, niente da fare per la Meta: al PalaCatania vince Pescara

Festa del futsal al PalaCatania: quasi 2000 persone a sostenere la Meta Catania che, nonostante il bel gioco, spreca troppo consegnando la vittoria alla cinica Pescara. Gara bella, equilibrata e giocata a grandi ritmi fin dal primo tempo dalle due squadre. La Meta Catania apriva le danze grazie ad un super gol di Carmelo Musumeci su angolo di Vaporaki. Pronta la reazione di Pescara che ha pressato a tutto campo trovando prima il pareggio e poi raddoppiando, sempre con André. Il PalaCatania ha fatto da effetto trascinamento per i rossazzurri, con Vaporaki sugli scudi e un Bocão che sulla traiettoria del suo tiro ha visto l’inserimento di Pulvirenti che ha mandato in estasi il pubblico per il 2-2. Gli uomini di Tarantino sono riusciti a chiudere il primo tempo con il vantaggio firmato da Podda. Il cagliaritano ha fatto tutto da solo: palla conquistata, avversario puntato e saltato, poi conclusione bassa all’angolino imprendibile per Mammarella.

Nella ripresa la Meta Catania è apparsa più fresca ma ha mandato alle ortiche due palle gol nitide prima con Alonso e dopo con Garcia con Mammarella battuto. Poi l’episodio dell’espulsione di Bukovec e l’uomo in più purtroppo non sfruttato dagli etnei. Qui cambia la partita. Prima l’errore di Podda e il 3-3 dell’ex Rossetti. Successivamente il rosso, stavolta per Bocão, con Pescara che invece ha sfruttato con Caruso due volte l’occasione perfetta, 3-5. La reazione della Meta Catania era veramente e Musumeci sfruttando il Power play ha insaccato il bolide del meno uno. L’assalto nel finale ha però un protagonista, il numero uno Mammarella. Il portiere del Pescara ha chiuso bene su Lutin, Vaporaki e Alonso consegnando i tre punti a Pescara. Finisce così con una sconfitta amara, ma con la consapevolezza che la Meta Catania c’è e deve continuare su questa strada.

Di seguito il tabellino:

META CATANIA-FUTSAL PESCARA 4-5 (3-2 p.t.)

META CATANIA: Tornatore, Podda, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Messina, Silvestri, Pulvirenti, Alonso, Lutin, Garcia, Dovara. All. Tarantino

FUTSAL PESCARA: Mammarella, Rossetti, Murilo, Coco Wellington, Andrè, Victor Montes, Micheletto, Bukovec, Onnembo, Caruso, Fatiguso, Montefalcone. All. Despotovic

MARCATORI: 1’28” p.t. Musumeci (M), 7’54” Andrè (P), 13’17” Andrè (P), 14’43” Pulvirenti (M), 17’35” Podda (M), 5’45” s.t. Rossetti (P), 15’50” Caruso (P), 16’45” Caruso (P), 17’15” Musumeci (M)

AMMONITI: Alonso (M), Bukovec (P), Andrè (P), Lutin (M), Musumeci (M)

ESPULSI: al 11’04” del s.t. Bukovec (P) per somma di ammonizioni, al 15’30” Bocao (M)

ARBITRI: Marco Moro (Latina), Walter Suelotto (Bassano del Grappa) CRONO: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala)