Calcio a 5, Meta Catania: un altro pareggio amaro

Ennesimo pareggio che lascia l'amaro in bocca per la Meta Catania. Al PalaCatania grande entusiasmo a trascinare Musumeci e compagni con i 1500 tifosi rossazzurri a spingere la squadra di Tarantino. Ancora una volta occasioni una dietro l’altra fin dall’inizio con Alex Garcia e Vaporaki a sfiorare il vantaggio ma la fortuna non aiuta. L84 con Cuzzolino e Josiko trova il gol alla prima occasione mandando alle ortiche i piani della Meta Catania. I rossazzurri non si disuniscono e ad inizio ripresa schiacciano per dieci minuti la L84 nella propria metà campo. Alonso, Alex Garcia due volte e Vaporaki cercano il meritato pareggio con la porta piemontese che sembra stregata. Rabbia e forza nel gol dell'1-1 grazie allo schema giusto, con Musumeci per Bocão sul secondo palo per il meritato pari. La partita a sette dalla fine diventa bellissima: L84 prova con i suoi giocatori di maggior talento Cuzzolino e Josiko a trovare il colpo del k.o. ma Dovara risponde presente con tre interventi salva risultato. A cinque dalla fine il Power play per la Meta che cerca la vittoria con l’uomo in più: occasioni clamorose sui piedi di Garcia, Alonso e Musumeci ma il pallone viene respinto da Tondi e, in una circostanza, esce di poco. Ennesimo pareggio e vittoria al PalaCatania rinviata per la Meta Catania che adesso all’orizzonte guarda al doppio impegno in trasferta tra preliminare di Coppa Italia e campionato.

Di seguito il tabellino:

META CATANIA-L84 1-1 (0-1 p.t.)

META CATANIA: Dovara, Alonso, Vaporaki, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Coco, Corallo, Alex Garcia, Tornatore. All. Tarantino

L84: Tondi, Tuli, Cuzzolino, Josiko, Vidal, De Felice, Basso, Cerbone, Schettino, Pazetti, Raguso, Luberto. All. Paniccia

MARCATORI: 12’20” p.t. Josiko (L84), 11’20” s.t. Bocao (M)

AMMONITI: Tuli (L84), Alex Garcia (M), Vidal (L84), Alonso (M)

ARBITRI: Andrea Colombo (Modena), Luca Di Battista (Avezzano) CRONO: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme)