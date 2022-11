Calcio a 5, terza vittoria in campionato: battuta Ciampino Aniene

Vincere aiuta a vincere e a far crescere l'autostima nonostante le difficoltà di una gara non facile, che sembrava chiusa ed invece Ciampino ha reso complicata. Gli uomini di Tarantino la spuntano dopo una partita molto tirata e grazie al gol nel finale, su punizione, di Podda che regala i tre punti ai rossazzurri. Da rivedere la terza rete realizzata da Musumeci.

La Meta Catania stacca il pass vittoria, la terza in stagione, battendo nel finale una mai doma Ciampino capace di recuperare il triplo svantaggio. Partita equilibrata nel primo tempo ma con la formazione di Tarantino in palla e in pieno possesso della partita. Casassa nei primi minuti mette varie pezze evitando il vantaggio etneo, ma nulla può su una delle tante giocate di Musumeci, in stato di grazia, servendo Giovanni Messina per l'1-0. Primo tempo che si chiude cosi, con Ciampino timida e Tornatore mai veramente impensierito e di contro una Meta Catania che ha avuto più volte la possibilità di raddoppiare. Ad inizio ripresa gli etnei partono forte: prima il raddoppio di Pulvirenti dopo una pregevole azione portata avanti da Musumeci e Bocao, poi da cinepresa quando l'extraterrestre capitano della Meta Catania, Musumeci, materializzava il terzo gol. Controllo sontuoso della sfera dopo un lancio a campanile, doppio passo a lasciare l'avversario di turno sul posto sull'out di sinistra, taglio del campo verso Bocao che chiude il triangolo trovando il piattone dello stesso numero 22 della Meta Catania. Sul 3-0 gara finita? Assolutamente no, perchè i ragazzi di Tarantino hanno subito la reazione di Ciampino e sofferto per almeno dieci minuti. Ciampino preme e rimonta grazie alle reti di Thorpe, Richar e Salla. Clamoroso 3-3 che riapre i giochi. A tre dalla fine ecco il colpo scaccia guai: Michele Podda direttamente su punizione trova il pertugio giusto che chiude i giochi sul 4-3. Serve a poco il power play di Ciampino perchè la Meta Catania anche grazie agli interventi di Tornatore legittima la vittoria.

Di seguito il tabellino della partita

META CATANIA-CIAMPINO ANIENE 4-3 (1-0 p.t.)

META CATANIA: Tornatore, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Messina, Silvestri, Lutin, Vaporaki, Corallo, Dovara. All. Tarantino

CIAMPINO ANIENE: Casassa, Liberti, Pina, Richar, Joao Salla, Thorp, Cannella, Diaz, Pilloni, Ferretti, Serpa, De Filippis. All. Ceppi

MARCATORI: 13' p.t. Messina (M), 3' s.t. Pulvirenti (M), 4'10'' Musumeci (M), 7'20'' Thorp (CA), 9' Richar (CA), 11'10'' Joao Salla (CA), 16'50'' Podda (M)

AMMONITI: Pilloni (CA), Bocao (M), Musumeci (M), Joao Salla (CA), Richar (CA)

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Giacomo Voltarel (Treviso) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo)