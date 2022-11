Calcio a 5, la Meta pareggia con i campioni d'Italia davanti alla dirigenza del Catania SSD

Pubblico delle grandi occasioni al PalaCatania per assistere al match tra Meta Catania e Pesaro, finito con il risultato di 3-3. Oltre 2000 spettatori e in tribuna era presente pure la dirigenza del Catania SSD nelle persone dell'amministratore delegato Vincenzo Grella, il direttore generale, Luca Carra, e Giuseppe Caniglia. Gara ricca di colpi di scena con un po' di rammarico per i rossazzurri che non hanno sfruttato al meglio la superiorità numerica nel secondo tempo dopo l’espulsione di De Oliveira. La prima frazione è stata caratterizzata da 5 reti. La Meta Catania è andata in vantaggio con Alonso. Gli avversari hanno risposto con Canal e Schiochet. Nelson Lutin è autore del nuovo pareggio e Bocão ha messo a segno la marcatura del controsorpasso che ha fatto esplodere il palazzetto. La squadra di Colini nella ripresa insacca il 3-3 con Miguel. Dovara e Cianni, i portieri delle due compagini, sono stati protagonisti in positivo soprattutto nel finale del match.

Di seguito il tabellino.

META CATANIA-ITALSERVICE PESARO 3-3 (3-2 p.t.)

META CATANIA: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Messina, Silvestri, Lutin, Vaporaki, Corallo, Licandri, Alex Garcia, Amato. All. Tarantino

ITALSERVICE PESARO: Cianni, Kytola, Joao Miguel, Canal, Schiochet, Ugolini, Arcidiacone, Tonidandel, Pires, De Oliveira, Dalcin, Ruan, Vesprini, Lopez. All. Colini

MARCATORI: 2’30” p.t. Alonso (M), 3′ Canal (I), 3’50” Schiochet (I), 7′ Lutin (M), 13’40” Bocao (M), 2’01” s.t. Joao Miguel (I)

AMMONITI: De Oliveira (I), Lutin (M), Dalcin (I), Arcidiacone (I), Bocao (M), Pulvirenti (M)

ESPULSI: al 11′ del s.t. De Oliveira (I) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Fabio Pozzobon (Treviso), Martina Piccolo (Padova) CRONO: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala).