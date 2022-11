Calcio a 5, pari amaro per la Meta Catania: un super Musumeci non basta

"Orgoglioso della squadra, ma amareggiato per il pareggio". Nelle parole di coach Tarantino nel post partita c’è l’analisi schietta di una gara che la Meta Catania poteva portare a casa con tre punti pesanti e che invece si è conclusa con un pareggio un po' amaro. Step by step, passo dopo passo. Meta Catania al primo ostacolo di una settimana intensa che vedrà gli uomini di Tarantino impegnati tra campionato e Coppa Divisione con tre match tutti in campo esterno. Real San Giuseppe il primo impegno del trittico di gare, contro una formazione arricchita rispetto allo scorso anno. Sfida particolare per l’ex di turno coach Tarantino e per Cesaroni che ha castigato più volte la sua ex squadra rossazzurra e il Cholo Salas sempre imprevedibile. Gara subito aperta, grande ritmo e immediato vantaggio dei padroni di casa con Dian Luka abile a sfruttare una respinta corta di Tornatore. Meta Catania che però reagisce: la scossa arriva dal solito capitano Carmelo Musumeci chirurgico nel cogliere al volo l’angolino basso della porta difesa da Bellobuono. Gara che resta appesa all’equilibrio, dopo la sfuriata iniziale e Meta Catania che guadagna una buona opportunità con Bocao e Alonso al minuto 9 ma i due non riescono a chiudere l’azione in gol. Gialloblù che trovano invece la parata di Tornatore attento tra i pali al minuto undici. Equilibrio anche nelle occasioni da gol nel finale di primo tempo: a tre dalla fine il destro secco di Bocao impegna in spaccata Bellobuono, stesso discorso per Salas che impensierisce Tornatore costringendolo ad una difficile parata. Nei secondi finali, prima super occasione per Podda che tutto solo, quasi un rigore in movimento, non riesce a trovare la porta per il vantaggio rossazzurro, poi tocca a Salas su palla inattiva cogliere il palo esterno.

Nella ripresa la Meta Catania parte bene: Bocao e Pulvirenti impegnano subito Bellobuono nei minuti iniziali, mentre in contropiede Cesaroni di controbalzo sfiora l’incrocio dei pali. Vaporaki porta ritmo e qualità, ma l’argentino, al minuto cinque, non è fortunato con il palo ingrato, dopo un sinistro preciso, a negare il vantaggio rossazzurro. Real San Giuseppe esce fuori dal guscio e mette pressione col passare dei minuti alla Meta Catania sfiorando la rete in due occasioni. Al momento buono il nuovo vantaggio della squadra di Tarantino: Pulvirenti abile a depositare in rete firmando il suo quarto gol stagionale. Un minuto più tardi la reazione dei padroni di casa sul sinistro di Duarte, ma Tornatore vola sul palo destro respingendo l’insidia. La gara si accende: Podda e Alonso in contropiede non riescono a triplicare, mentre il Real San Giuseppe trova un penalty dopo il palo di Patis. Dal dischetto Tornatore è superbo e intuisce la bomba "parando" con il viso e sventando il pericolo, ma il portiere etneo, stordito, deve lasciare il posto tra i pali a Dovara.

A quattro dalla fine, succede di tutto, con la carta power play per il Real San Giuseppe. Meta Catania letale a sfruttare una ripartenza perfetta con il capitano Carmelo Musumeci che chiude magistralmente una triangolazione siglando il terzo gol e il più due per la squadra rossazzurra. Gara però sempre in bilico e Patias a tre dalla fine sul primo palo batte Dovara, 2-3. Continua con l’uomo in più la formazione di casa e Meta Catania si chiude a difesa del risultato. Il muro rossazzurro non può nulla sulla bordata di Dian Luka, a 40 secondi dal termine. Secondi finali che chiudono il match con il pareggio per 3-3 che mette fine alle ostilità.

Per la Meta Catania un pari da digerire a denti stretti e una vittoria sfumata dato il doppio vantaggio con soli tre minuti da giocare. La formazione rossazzurra nonostante tutto allunga la serie utile, firma il primo pari di stagione e sale a 13 punti in classifica toccando le parti nobili della graduatoria a ridosso della imbattuta capolista Napoli. Pochi giorni fa era arrivata la conferma della vittoria a tavolino (6-0) con il Futsal Pistoia che non si era presentato all'impegno di campionato di qualche settimana fa con la compagine etnea.

“Sono orgoglioso della mia squadra – afferma coach Tarantino – abbiamo fatto una super prestazione ed è un peccato non aver portato la vittoria in casa. Abbiamo dovuto anche rinunciare anche a Vaporaki durante il match e per noi è una pedina fondamentale. Ma va bene cosi, questa squadra sta crescendo sempre di più e dobbiamo solo continuare verso la strada del lavoro e della qualità, proprio quella mostrata oggi”

Di seguito il tabellino della gara

REAL SAN GIUSEPPE-META CATANIA 3-3 (1-1 p.t.)

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Dian Luka, Patias, Igor, Cesaroni, Ercolessi, Duarte, Galletto, Guerra, Imparato, Salas, Fusco. All. Scarpitti

META CATANIA: Tornatore, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Messina, Silvestri, Lutin, Vaporaki, Corallo, Dovara. All. Tarantino

MARCATORI: 0'58" p.t. Dian Luka (R), 1'58" Musumeci (M), 9'24" s.t. Pulvirenti (M), 16'30" Musumeci (M), 17'06" Patias (R), 19'18" Patias (R)

AMMONITI: Bocao (M), Imparato (R), Igor (R), Ercolessi (R), Musumeci (M), Lutin (M)

ARBITRI: Andrea Seminara (Tivoli), Nicola Lacrimini (Città di Castello) CRONO: Ugo Ciccarelli (Napoli)



NOTE: all'11'53" del s.t. Tornatore (M) para un rigore a Patias (R)