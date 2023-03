Calcio, Canicattì-Catania: posticipato l'orario d'inizio del match

Cambia l'orario del match che potrebbe sancire la matematica promozione del Catania in Serie C. A seguito degli accordi raggiunti tra le società coinvolte nella sfida di campionato, il Dipartimento Interregionale ha stabilito il fischio d’inizio di Canicatti-Catania SSD, gara valida per la ventottesima giornata di Serie D, girone I, per le ore 15:00 del 19 marzo presso lo Stadio Comunale “Marco Tomaselli” di Caltanissetta.