Calcio Catania, al via la vendita liberi degli abbonamenti: ecco i primi numeri

Dopo la prima fase di campagna abbonamenti, tra possessori della tessera 2019/20 e i titolari delle "Catania Card 11.700", sono 707 i tifosi rossazzurri che si sono già garantiti un posto al "Massimino" in vista della sfida contro la Fidelis Andria in programma sabato 4 settembre alle ore 20.30. Da oggi ha invece inizio la vendita libera.

Le "Catania Card 11.700" saranno in consegna al Catania Point di Torre del Grifo da mercoledì 1° settembre a sabato 4, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

NOTA PER GLI ABBONATI 2021/22 TITOLARI DI CATANIA CARD

I titolari di "Catania Card 11.700", se abbonati alla stagione 2021/22, potranno accedere allo stadio anche esibendo il codice a barre riportato nel documento "pdf" allegato alla mail di conferma d'ordine, ricevuta all'atto della sottoscrizione della Fidelity.

LINK PER L'ACQUISTO

https://sport.ticketone.it/47420/90600203/abbonamento-catania-a-19-gare-serie-c

CANALI E MODALITÀ DI VENDITA

L'abbonamento potrà essere sottoscritto ed acquistato esclusivamente online, su ticketone.it, dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al quadro normativo indotto dall'emergenza epidemiologica, comprese le specifiche relative alle condizioni d'accesso allo stadio ed agli obblighi da osservare durante la permanenza nell'impianto sportivo.

PREZZI DEGLI ABBONAMENTI CALCIO CATANIA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/22

CATEGORIA "RIDOTTO" - Per le donne, gli under 18 (nati dal 1° gennaio 2003 in poi) e gli over 65 (nati negli anni 1956 e precedenti):

CURVA - € 70

TRIBUNA B - € 120

TRIBUNA A - € 200

TRIBUNA ÉLITE - € 400 (TARIFFA INTERA, RIDOTTO NON PREVISTO)

CATEGORIA “INTERO”

CURVA - € 100

TRIBUNA B - € 150

TRIBUNA A - € 250

TRIBUNA ÉLITE - € 400