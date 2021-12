Calcio Catania: due punti di penalizzazione in classifica

Serie C Girone C

Cambia la classifica del Calcio Catania nel girone C di serie C. Arriva infatti la penalizzazione di due punti in classifica per il club etneo. Decisione ufficializzata dal Tribunale Federale Nazionale. Ecco il dispositivo pubblicato:

"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Calcio Catania Spa la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva".