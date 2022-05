Calcio Catania femminile, l'imprenditore Russo Morosoli salva la squadra: "Recuperata stagione agonistica"

Le ragazze del Calcio Catania femminile, costrette ad abbandonare l’idea di giocare al calcio dopo la scomparsa della principale squadra della città, con l’esclusione dal campionato femminile di serie C e alla conseguente impossibilità di allenarsi a Torre del Grifo, con il sostegno economico del patron delle Funivie dell’Etna, Francesco Russo Morosoli, hanno ripreso ad allenarsi e a coltivare il loro sogno.

“L’immagine migliore resta quella del pallone che gonfia la rete - afferma l’imprenditore, Francesco Russo Morosoli-. Nei giorni scorsi ho appreso dal mio legale dell’esclusione dal campionato del Catania femminile e della profonda delusione delle ragazze e dell’intero staff. Non si può fare finta di niente e voltare le spalle a queste giovani calciatrici. Non si tratta solo di un calcio al pallone, perché chi può, con sobrietà e grande pudore, deve preoccuparsi di offrire sostegno morale ed economico. E così ho fatto. Abbiamo recuperato la stagione agonistica e restituito loro la dignità, il sorriso e la voglia di crescere in rossazzurro”.

“Siamo stati stoppati sul più bello, dopo la vittoria per 3-1 sul Matera e il successo che ci ha portato in finale nel campionato Under 15”. È il commento di Peppe Scuto, il mister del Catania femminile. “È stato un peccato soprattutto per le ragazze – prosegue l’allenatore - perché questo è calcio tutto cuore e passione. Oggi, finalmente, grazie all’intervento del dottore Russo Morosoli riprendiamo ad allenarci. Ed è come se fosse una rinascita. Speriamo che questa volta sia definitiva e possa far decollare il calcio femminile a Catania. Il bello – sottolinea mister Scuto - è indossare i colori rossazzurri, soprattutto con un gruppo giovane che ho visto crescere e migliorare giorno dopo giorno. Avrebbe portato certamente alla salvezza del titolo perché le ragazze uscivano dal campo con i complimenti degli avversari”.