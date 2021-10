Calcio Catania, tegola infortuni: brutte notizie per Piccolo e Pinto

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Il dottor Francesco Riso, coordinatore dell'area medica del Calcio Catania, analizza le condizioni dei rossazzurri in vista dei prossimi impegni. Brutte notizia riguardanti Antonio Piccolo e Giovanni Pinto. Questo il comunicato:

"La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto ieri Piccolo ha evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio destro che rende necessario l'intervento in artroscopia: il calciatore sarà operato domani, all'ospedale "Umberto I" di Enna, dal dottor Arcangelo Russo. Tra gli indisponibili anche Pinto: gli esami strumentali hanno rivelato una lesione di secondo grado dell'adduttore lungo sinistro"

Il comunicato recita ancora: "Bianco osserva un periodo di riposo necessario per smaltire un affaticamento. Giulio Frisenna, archiviato l'infortunio muscolare, svolge in questi giorni un programma di riatletizzazione. Claiton e Stancampiano hanno già sostenuto i primi allenamenti in gruppo".