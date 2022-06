Calcio a Catania, Luca Giovannone esce allo scoperto: "Parteciperò al bando"

Nella settimana che conduce al termine ultimo per presentare le rispettive manifestazioni di interesse per avviare un nuovo progetto calcistico a Catania, termine fissato al 18 giugno, un nuovo imprenditore si fa avanti dopo i nomi già circolati nei giorni scorsi. Si tratta di Luca Giovannone, ex presidente del Torino prima di Urbano Cairo che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di seried24.com, uscendo allo scoperto:

"Confermo il mio interesse per la squadra, diciassette anni dopo l’esperienza col Torino ho voglia di tornare nel calcio. Ai tempi ingaggiai calciatori per un budget di 20 milioni di euro e, infatti, quel Torino salì subito in Serie A. Tra me e Catania c’è un legame forte. Nei prossimi giorni parteciperò al bando. Entro sabato alle 13 ci sarà la mia offerta sul tavolo del Comune"

"Voglio riportare subito il Catania nel calcio che conta. La D deve essere solo di passaggio, ma l’obiettivo è arrivare in A. Ho studiato attentamente la situazione. La nuova società sarà acquistata dalla mia Spa. Nel 2022 viaggiamo oltre i 50 milioni di fatturato. Questo è per far capire la solidità che possiamo garantire al progetto"

I progetti presentati dovranno passare al vaglio dell'amministrazione comunale, che si farà garante della scelta definitiva.