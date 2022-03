Calcio Catania, Mancini incontra Perinetti: "Da luglio sarà parte del progetto"

Serie C Girone C

Benedetto Mancini, amministratore unico di F.C. Catania 1946, ha incontrato a Roma il dirigente sportivo Giorgio Perinetti. L'imprenditore laziale si è aggiudicato il ramo sportivo d'azienda del club rossazzurro e dovrà pianificare il percorso con l'obiettivo di arrivare al salvataggio del titolo sportivo del club etneo.

Questo il resoconto dell'incontro dalle parole dello stesso Mancini:

"Ho espresso a Giorgio Perinetti quelle che sono le peculiarità del progetto che voglio portare avanti a Catania – ha detto Mancini – riscontrando il suo entusiasmo visto anche che una delle idee fondanti è quella di un importante lavoro sul settore giovanile, che è considerato determinante da Perinetti e che anche io reputo fondamentale dato che nel meridione e soprattutto in Sicilia bisogna fornire nuova linfa e struttura al lavoro fatto sui giovani. Con Perinetti siamo d’accordo su tutto, farà parte del progetto dal luglio del 2022. Non voglio alterare gli equilibri in seno alla squadra e alla dirigenza attuali che devono concentrarsi sulle fasi finali di questo campionato. Tengo a specificare che sia con il direttore Maurizio Pellegrino, sia con l’allenatore Francesco Baldini, per i quali sia io che Perinetti esprimiamo profonda stima, è mia ferma intenzione sedermi a fine stagione per discutere del progetto futuro, senza preclusioni ma con volontà di dialogo. Dunque Perinetti non agirà da adesso. Ci siamo dati appuntamento fra un mese quando saremo prossimi alla conclusione del torneo attuale"