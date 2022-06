Calcio a Catania, settimana clou: nomi e possibili manifestazioni di interesse

Si avvicina il 18 giugno, termine ultimo per presentare le manifestazioni di interesse al Comune di Catania e avanzare le proposte di progetto sportivo per rilanciare il calcio a Catania. Tra rumors e prese di posizioni ufficiali, già i primi nomi sono venuti allo scoperto nei giorni scorsi, motivo per il quale stavolta al tavolo dell'amministrazione comunale ci sarà "carne al fuoco" per scegliere quale strada sia la più valida per intraprendere il percorso più strutturato e affidabile possibile per fare calcio ai piedi dell'Etna.

Una realtà venuta fuori allo scoperto ufficialmente, dopo alcune smentite e controsmentite attraverso alcune mail ricevute e pubblicate dalla redazione di Catanista, è quella della cordata facente capo all'imprenditore Fabio Maestri. Sarà lui a presentarsi, ma individualmente e non per conto della Rzs Corporation, così come ribadito dall'avvocato Ferlito, legale rappresentante di Maestri, ai microfoni di Telecolor. Sarebbe stata costituita per l'occasione la Catania Fotball Club Srl.

Altra holding venuta alla ribalta mediatica e che sarebbe pronta ad avanzare una manifestazione di interesse sarebbe quella al cui interno sarebbe presente la società Helbiz di Palella, altro nome circolato e di dominio pubblico.

Poco meno di una settimana e il futuro del calcio a Catania dovrà prendere una piega definitiva con un nuovo progetto di ripartenza che sarà l'amministrazione comunale di Catania a passare al vaglio e svelare alla città intera.