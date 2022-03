Calcio Catania: Maurizio Pellegrino si dimette dal ruolo di Direttore dell'area sportiva

Serie C Girone C

Arrivano le dimissioni del direttore dell'area sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino. Una decisione arrivata dopo il passaggio del ramo d'azienda sportivo del Catania nelle mani dell'imprenditore Benedetto Mancini, che dopo aver ricevuto l'ok dal tribunale e dopo aver rispettato i requisiti del bando, attende adesso il rogito notarile per sancire ufficialmente l'inizio della nuova avventura. Nella conferenza stampa tenuta dall'imprenditore laziale era già stato fatto il nome del direttore Giorgio Perinetti come nuova figura da inserire nell'organigramma societario, non escludendo però una possibile condivisione nel lavoro con lo stesso Pellegrino. Atteso in tal senso un incontro per capire gli eventuali sviluppi. Arriva intanto il comunicato con le dimissioni presentate dall'ormai ex direttore dell'area sportiva, Maurizio Pellegrino:

"Presenterò le dimissioni dall’incarico di direttore dell’area sportiva del Calcio Catania. Il senso di responsabilità ha prevalso su tutto, anche sulle opportunità. L’obiettivo della salvezza della categoria è ormai vicino, sono sereno. Oggi mantengo fede a ciò che avevo già dichiarato, lasciando alla nuova proprietà la possibilità di programmare e di gestire in piena autonomia. Presto incontrerò il signor Mancini per approfondire e definire il passaggio di consegne alle nuove professionalità che sono state già annunciate. Il Calcio Catania rimane nel mio cuore”.