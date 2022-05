Calcio Catania, pubblicata la manifestazione d'interesse: serie D unica possibilità

L’annuncio era nell’aria da qualche settimana, adesso è arrivata l’ufficialità: il comune di Catania ha pubblicato la manifestazione d’interesse per l'iscrizione della nuova società in rappresentanza della città di Catania al campionato interregionale di serie D. Il comune acquisirà le proposte per l'iscrizione al torneo da sottoporre, in seguito, alla approvazione della Figc. La documentazione dovrà pervenire entro le ore 13 di sabato 18 giugno 2022 all'indirizzo pec: comune.catania@pec.it. La procedura poi sarà completata entro il 30 giugno. I requisiti per la partecipazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa (convocata in fretta e furia) dal sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi e l’assessore allo Sport, Sergio Parisi coi dirigenti comunali responsabili.

I requisiti di ammissibilità

Gli elementi provinciali tra i requisiti di ammissibilità rientrano: presentare il piano quadriennale delle attività sportive, contenente il progetto sportivo che la società intende realizzare con particolare riferimento all'organizzazione e la gestione della squadra principale, ivi inclusa la strategia per il ritorno nelle serie superiori e l'organizzazione e la gestione del settore giovanile e dell'eventuale settore femminile; un business plan quadriennale; organigramma e composizione del soggetto societario, con la descrizione dell'eventuale forma di azionariato popolare o diffuso; non avere ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio, amministratore e dirigente con poteri di rappresentanza in ambito federale e in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell'affiliazione alla Figc , non avere riportato condanne in reati come truffa, usura e appropriazione indebita ne di essere stato coinvolto in scandali calcistici.

Bonaccorsi: "Non accettiamo ipotesi diverse dalla serie D"

Non ci sarà, inoltre, nessuna commissione che vaglierà le proposte che arriverrano, sarà il Comune, in particolare nella figura del sindaco facente funzioni, Bonaccorsi a prendere la decisione finale tenendo in conto dei parametri di progettualità e di impatto sulla città. Per Bonaccorsi, inoltre, non verranno prese in considerazione ipotesi che vadano oltre la serie D.