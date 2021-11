"Calcio Catania Servizi": autorizzato il sequestro conservativo per quasi 2 milioni

Autorizzata la richiesta di sequestro conservativo nei confronti del Calcio Catania nell'ambito della vicenda "Calcio Catania Servizi", per una cifra di 1.910.000 euro. Calcio Catania Servizi srl era stata dichiarata fallita nel settembre del 2020 e si occupava della gestione dei servizi del centro sportivo di Torre del Grifo. Inevitabili le ripercussioni in vista del futuro per il club etneo.

Autorizzata la richiesta di sequestro conservativo anche per Pietro Lo Monaco, Davide Franco, Luca Astorina e Giuseppe Franchina. Rigettato invece il ricorso nei confronti di Giuseppe Di Natale e Nicola Le Mura.