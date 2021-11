Settimana cruciale per il Calcio Catania: il futuro si decide nelle aule del Tribunale

Settimana cruciale per il futuro del Calcio Catania. Nella giornata odierna si è tenuta l'udienza relativa alla richiesta di sequestro conservativo nell'ambito della vicenda Calcio Catania Servizi. Il giudice dovrà pronunciarsi e la decisione è attesa nei prossimi giorni. Nella giornata di venerdì invece è attesa l'udienza prefallimentare dopo l'istanza di fallimento depositata dalla Procura.

L'occhio vigile del tribunale sul futuro del Catania, dalle aule di piazza Verga si cerca di capire se la continuità aziendale del club etneo possa essere garantita ancora dall'attuale proprietà o dalle eventuali interlocuzioni in atto. La Sigi intanto, attraverso le parole dell'avvocato Giovanni Ferraù, fa sapere di avere un accordo con un investitore estero che sarebbe pronto ad un'immissione di denaro, utile per far fronte alla scadenza degli stipendi, la scadenza dei 21 giorni dalla messa in mora infatti è dietro l'angolo.

Mercoledì nel frattempo la squadra è chiamata a scendere in campo contro la Vibonese e la partita si giocherà regolarmente a porte aperte, World Service e Pia Green infatti, entrambi creditori del Calcio Catania, forniranno regolarmente servizio allo stadio nonostante alcune voci lasciassero trapelare il contrario negli ultimi giorni. Il futuro del Catania sempre più nell'occhio del ciclone e sotto la lente interessata del tribunale, si gioca la partita più importante.