Calcio, Catania Women: buona la prima 

Catania Women vittorioso all’esordio, ieri ad Aidone, contro la Don Bosco 2000. In occasione della prima giornata del triangolare C, valevole per la Coppa Italia di Eccellenza, le rossazzurre si sono imposte realizzando undici reti e mantenendo inviolata la propria porta. Triplette per Costanza Pennisi e Maria Di Stefano, a segno anche Desiree Suriano, Rita Russo, Anna Zappalà, Virginia Basilotta e Alessandra Mussumeci.

Coppa Italia Eccellenza Femminile

Triangolare C, prima giornata

Domenica 22 ottobre - Stadio “Malaponti” - Aidone (Enna)

Don Bosco 2000-Catania 0-11

Reti: pt 9’ Suriano, 30’ Russo, 33’, 37’ e 40’ Pennisi, 42’ A.Zappalà; st 9’ Di Stefano, 14’ Basilotta, 18’ Mussumeci, 25’ e 35’ Di Stefano.

Catania: Puglisi; Pietrini (K), Chiricò (11’st Messina), Basilotta (11’st Panebianco), Fiorile (36’st Ragaglia), Mussumeci, Villani, Di Stefano (VK), Russo, Pennisi (5’st S.Zappalà), Suriano (43’pt A.Zappalà). A disposizione: Orlando; Sardo, Vitale, Zuppelli. Allenatore: Scuto.