Calcio femminile, Catania Women: quarta vittoria consecutiva

Il Catania femminile inanella la quarta vittoria in altrettante gare, terza di fila nel girone B del campionato regionale di Eccellenza condotto in vetta e adesso in solitudine, a punteggio pieno, dalle rossazzurre. Lo scontro al vertice con l'Unime, lanciata al pari delle etnee alla luce di due successi nelle due partite precedenti, si è concluso sul 5-0, frutto di una prestazione in crescendo delle ragazze allenate da Peppe Scuto. Nel primo tempo, due reti su rigore: al 2' la firma di Costanza Pennisi, al 20' quella di Maria Di Stefano. Nella seconda metà della ripresa, tre gol nel volgere di un quarto d'ora: dopo l'acuto di Beatrice Vitale al 25', la doppietta di Chiara Fiorile, a segno al 35' e al 40'.

Campionato Regionale Eccellenza Femminile - Girone B, terza giornata

Domenica 13 novembre - Nesima

Catania-Unime 5-0

Reti: pt 2° Pennisi su rigore, 20° Di Stefano su rigore; st 25° Vitale, 35° Fiorile, 40° Fiorile.



Catania: Puglisi; Pietrini, Chiricò, Basilotta (Ragaglia), Fiorile, Messina (Zuppelli), Sardo (Panebianco), Di Stefano, Vitale, Pennisi (Russo), Suriano (Milazzo). A disposizione: Orlando; Balsamo, Mussumeci, S.Zappalà. Allenatore: Scuto.



Unime: Scaffidi; Perrone (Romano), Colaianni, Brizzi (Crisafulli), Galletta (Carullo), Vita, Guerrera, Guida, Perrore (Fragomeni), Leandro (Priolo), Francio. A disposizione: Tortorella; Anfuso, Catania, Venuti. Allenatore: Sciarrone.



Ammonizioni: Brizzi, Vita, Leandro, Romano, Priolo (U).

Espulsa Colaianni al 15'st.

Arbitro: Lorenzo Motta (Siracusa).

Recupero: pt 0'; st 2'

(foto: Catania SSD)