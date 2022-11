Catania Women, terza vittoria di fila in campionato

Dopo le affermazioni nel primo turno del triangolare di Coppa Italia e nella giornata d’esordio in campionato (vittoria in trasferta sul campo del Santa Lucia Siracusa per 1-0, rete di Maria Di Stefano su rigore), il Catania Women inanella la terza vittoria consecutiva, imponendosi per 5-1 sullo Scicli. A Nesima, le rossazzurre hanno ipotecato il successo già nelle battute iniziali del match, realizzando cinque reti nei primi trentotto minuti di gara. Dopo il gol di Chiara Fiorile, per le ragazze guidate da Peppe Scuto, le doppiette di Costanza Pennisi (una rete su rigore) e Virginia Basilotta; ospiti a segno nella ripresa con Selene Gianni.

Catania-Scicli 5-1

Reti: pt 6’ Fiorile, 10’ Pennisi, 17’ Pennisi su rigore, 23’ Basilotta, 38’ Basilotta; st 30’ Gianni (S).

Catania: Puglisi; Pietrini (K), Chiricò (VK) (23’st Mussumeci), Basilotta, Fiorile (30’st Sardo), Messina, Villani, Russo (23’st S.Zappalà), A.Zappalà (1’st Vitale), Pennisi, Suriano (1’st Panebianco). A disposizione: Puglisi; Balsamo, Zuppelli, Ragaglia. Allenatore: Scuto.

CR Scicli: Baudo; Fidone, Bonincontro (32’pt Gianni), Mornina, Alfieri, Lorefice (25’st Spadola), Castronovo, Brancati (8’st Magro), Battaglia (25’st Scalia), Malizia (15’st Scala), Zannitti. A disposizione: Sortino; Falla, Nicita, Denaro. Allenatore: Epiro.

Ammonizioni: A.Zappalà, Suriano, Fiorile, Messina, Mussumeci (C); Bonincontro, Alfieri, Sortino (S).

Arbitro: Giuseppe Rosario Romano (Siracusa).

Recupero: pt 0’; st 3’.