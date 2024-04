Serie C femminile, Catania battuto di misura a Matera 

Catania sconfitto di misura (3-2) in trasferta dal Matera Città dei Sassi nella 25^ giornata del campionato di serie C di calcio femminile. Gara vibrante dall’epilogo sfortunato per la squadra etnea. Le lucane hanno incassato, infatti, l'intera posta in palio, scavalcando in classifica proprio le rossazzurre, adesso settime.

In apertura di partita, sugli sviluppi di un corner di Gattuso, Chiara Barbarino firma il vantaggio ospite. Poco dopo, Barrile pareggia i conti. Sesto realizza, ad inizio ripresa, il momentaneo 2-1, ma è Carlotta Sciuto (classe 2009), al terzo gol consecutivo, a riequilibrare tempestivamente la situazione. Nel finale, dopo una traversa colpita da Cammarata, Sesto capitalizza a dovere una ficcante ripartenza e regala, così, il successo alla formazione guidata da Giuseppe Lanzolla. Domenica prossima è in calendario il match Lecce-Catania.

Matera Città dei Sassi-Catania 3-2

Marcatori: 9' Barbarino; 14' Barrile; 2' st e 41' st Sesto; 6' st Sciuto.

Matera: Corrales, Trotta, Vlassopoulou, Fiore, Rusanen, Barrile, Bonasia, Freby (35' Ferrarello), Vona (7' st Badiceanu), Sesto, Ciampi. A disp.: Rinna. All. Giuseppe Lanzolla.

Catania: Trentadue, Pietrini, Lanteri, Basilotta (13' st Suriano), Barbarino (46' st Ferlito), Vitale (40' st Musumeci), Di Stefano, Gattuso (29' st Fiorile), Sciuto, Cammarata (38' st Russo), Papaleo. A disp.: Larganà, Gaglio, La Porta. All. Giuseppe Scuto.

Arbitro: Recchia di Brindisi (Chiarillo di Moliterno e Cicchetti di Matera).