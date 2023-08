Calcio, il giovane catanese Lo Verde firma col Cagliari

Il calcio in Italia deve tornare ad affondare le sue radici tra i giovani e Catania vuole ogni giorno sempre di più diventare culla di talenti. Giuseppe Lo Verde, classe 2009, cresciuto nelle giovanili della "Magica" di Misterbianco ha firmato un contratto biennale - come giovane di serie - con il Cagliari. Il laterale sinistro ha partecipato ad un torneo alla Maddalena in prestito con la maglia sarda. Nel giorno del suo compleanno firma con la società rossoblù dopo aver ricevuto diverse richieste da altri club di Serie A e B.

Il presidente del quarto municipio catanese Rosario Cavallaro è orgoglioso del sogno divenuto realtà di un ragazzo nato e cresciuto ai piedi dell'Etna. "A Catania abbiamo diversi talenti - dichiara il presidente del 4 municipio -. Possiamo fare tanto ma dobbiamo ristrutturare i campi comunali e costruirne altri di nuova generazione".