Calcio, goal e vittoria nella Viareggio Cup per il rossazzurro Alessio Castellini

Quante soddisfazioni quest'anno per la Catania calcistica! Dopo il ritorno tra i professionisti del club etneo arriva l'ennesima buona notizia che riguarda un calciatore rossazzurro. Il difensore Alessio Castellini con la maglia della Rappresentativa Serie D segna, sugli sviluppi di un calcio di punizione, un goal in occasione della 73ª edizione della Viareggio Cup nel corso del match di esordio contro l’Imolese, partita finita con il risultato di 4-0 al C.S. “Boni” di Carrara.

La selezione guidata da Giannichedda ha segnato al 14’ con Gianni Barbera (Poggibonsi). Qualche minuto più tardi mettono in rete tra il 26’ e il 29’ Castellini e Mattia Cupani (Campodarsego). Nella ripresa sigla il 4-0 Simone Bonetti (Lentigione) su assist del subentrato Davide Traini (Pineto).

La Rappresentativa scenderà nuovamente in campo domani e affronterà i brasiliani dello Sport Recife, sconfitti per 2-1 dai nigeriani del Ladegbuwa nell’altra gara del Girone 8. Il fischio d’inizio è in programma alle 15 al C.S.“Berni” di Badesse.

Il mister Giuliano Giannichedda al termine della sfida parla della prestazione dei suoi. “Mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento dei ragazzi entrati in campo quando eravamo già avanti sul 3-0, ho visto la mentalità giusta e il carattere di chi non si accontenta. Tutti hanno fame e voglia di crescere per centrare obiettivi importanti, abbiamo reso facile una sfida che non lo era affatto”.