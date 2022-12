Argentina campione del mondo, non solo Messi: c'è anche l'ex Catania "Papu" Gomez

Argentina campione del mondo! Finale intensa e davvero emozionante con la Francia, finita 7-5 dopo i calci di rigore che hanno decretato la vittoria dei sudamericani in Qatar. Una partita non per deboli di cuore, piena di colpi di scena in cui hanno brillato le stelle Messi e Mbappè. Anche un calciatore ex Catania tra le fila albicelesti. Si tratta di Alejandro Gomez, estroso giocatore offensivo che ha mosso le prime orme nel calcio che conta proprio alle falde dell'Etna, per poi vivere altre importanti esperienze come quelle all'Atalanta e al Siviglia.

Da stasera il "Papu" è campione del mondo e sale sul gradino più alto della maggiore competizione mondiale per le nazionali. Un orgoglio anche rossazzurro, dunque, a coronamento di una carriera straordinaria condida da goal importanti, giocate funamboliche e enormi soddisfazioni come quella di oggi. Si fa festa anche a Catania e quanto accaduto va in archivio come un capitolo meraviglioso della storia calcistica "etnea".