Calcio, Pino svincolato: non è più un calciatore del Catania

Le strade di Simone Pino e del Catania si separano. A darne annuncio la società rossazzurra che tramite un comunicato ha spiegato che da questo momento il difensore è svincolato. Un lungo infortunio ha tenuto il ragazzo lontano dal campo nei mesi scorsi, rendendo impossibile un suo impiego all'insegna della continuità. Si aprono sia per Simone Pino che per il Catania nuovi orizzonti: da una parte il calciatore dovrà cercare una nuova collocazione, dall'altra il Catania troverà nuove alternative per il reparto difensivo.

La nota del club etneo. "Catania SSD rende noto che il calciatore Salvatore Simone Pino è attualmente svincolato. Al giovane difensore - si legge nel comunicato -, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".