L'attaccante etneo Flavio Russo tra i giocatori futuribili per la nazionale italiana  

L'attaccante catenese Flavio Russo (classe 2004), in forza al Sassuolo, è considerato uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano. Il giornalista Oscar Maresca lo include tra i 15 talenti che "il nostro calcio non può perdere" in un articolo pubblicato su Gazzetta.it, assieme a: Francesco Camarda, Tommaso Martinelli, Davide Bartesaghi, Andrea Natali, Riccardo Pagano, Cher Ndour, Simone Pafundi, Mattia Mannini, Alphadjo Cissè, Federico Coletta, Francesco Pio Esposito, Matteo Lavelli, Mattia Liberali e Samuele Inacio.

"Si è preso il titolo Primavera con il Sassuolo segnando in finale contro la Roma. È stato anche il miglior marcatore del campionato con 20 reti. Però con le nazionali giovanili non è mai stato convocato. Vuole l’esordio in Serie A. Se non merita una chance tra i grandi lui…", questo il commento di Maresca su Russo.