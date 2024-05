Serie C, il Frosinone cala un poker alle ragazze del Catania 

Battuta d’arresto, tra le mura amiche, per il Catania, sconfitto dal Frosinone, secondo in classifica, nella 29^ giornata del campionato di serie C di calcio femminile. Le giallazzurre si sono imposte, sul campo di Nesima, per 4 a 0, realizzando tre reti nella prima frazione, a segno Makulova, Tata e Bevilacqua, ed una nella ripresa con il sigillo della scatenata Tata. Domenica ultimo impegno stagionale per le ragazze allenate da Peppe Scuto, che giocheranno in casa del Montespaccato lo scontro diretto per il quinto posto.

Catania-Frosinone 0-4

Marcatrici: 17' Makulova; 23' e 12' st Tata; 45' Bevilacqua.

Catania: Trentadue, Pietrini (6' st Vitale), Fiorile (24' st Lanteri), Gaglio, Barbarino, Di Stefano (39' st Russo), Gattuso (35' st Basilotta), Sciuto, Ferlito (14' st Musumeci), Cammarata, Papaleo. All. Peppe Scuto.

Frosinone: Ruotolo, Silvi (47' st Mendolicchio), Cacchioni, Bevilacqua (39' st Palmigiani), Sgambato (20' st Zorzetto), Natali (43' st Conti), Tata, Makulova, Spagnoli, Stibel, Zavarese (45' st Bartolini). A disp.: Zuliani, Palmieri, Leone, Rutigliano. All. Francesco Foglietta.

Arbitro: Bassetti di Lucca (Testaì di Catania e Quattrotto di Messina)

Note: ammonita Lanteri. Recupero: 3' e 3'.