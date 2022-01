Calciomercato Catania, ufficiale: Calapai va al Crotone

Una partenza annunciata.Adesso concretizzata. Calapai passa al Crotone e firma un contratto fino al 30 giugno del 2023 con il clib che milita in serie B. Nell'ultima sfida giocata a Bari dai rossazzurri il terzino destro non era sceso in campo, al suo posto nel 3-3 rocambolesco del San Nicola in campo Albertini che avrà il compito di sostituire l'ormai ex rossazzurro nel corso della seconda parte di stagione. Il giocator eha lasciato sui social l'ultimo saluto alla tifoserie etnea:

"Ha avuto tutto inizio da qui nel 2009 provincia di Messina,nel Catania B. all’ingresso di questo campo in terra battuta ,del Catania c’era ben poco, una sacca dei palloni e acqua contata per tutti. Bisognava rimboccarsi le maniche altrimenti sarei rimasto a lungo in quel campo. Dopo tanti campi polverosi e gli anni nelle giovanili è arrivata la chiamata in prima squadra fino a quel 13 maggio 2012, un giorno per me indimenticabile.Un grazie va a tutte le persone che in questi anni mi hanno fatto crescere ,mi hanno sostenuto anche in momenti difficili, attraverso tantissimi messaggi, attraverso la vostra stima e attraverso il vostro amore per questa maglia. Mi avete fatto sentire importante come persona, ogni giorno e ogni volta che ho indossato questa maglia. Colgo l’occasione per salutare tutte le persone che in questi anni hanno fatto parte di questa società e gli addetti di Torre del Grifo per il lavoro che svolgono all’interno e per le chiacchierate che mi avete concesso diventando dei punti di riferimento per me e per tutti. Catania non è una semplice squadra ma è uno stato d’animo, sarò per sempre devoto a questi colori a questa città a questo popolo e alle vostre tradizioni, sarò per sempre uno di voi e vi porterò sempre nel mio cuore.È stato tutto Bellissimo".